台北駐日代表處被罵爆 不只台客！日本人也狂灌負評

台北駐日代表處被罵爆 不只台客！日本人也狂灌一星負評（翻攝Google Map）

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早在颱風與地震發生前，就有不少日本人留言痛罵（翻攝畫面） 早在颱風與地震發生前，就有不少日本人留言痛罵（翻攝畫面）

日本受到颱風與地震影響傳出不少災情，許多被困在當地的台灣人也因此找上「台北駐日經濟文化代表處」求救，沒想到卻有網友爆料在求助之後遭到冷言冷語對待，不少憤怒的網友也湧入謝長廷的臉書痛罵，沒想到其實代表處這種誇張態度卻早已行之有年，就連在當地的日本人也看不下去，過去就曾數度在代表處Google（谷歌）地圖的評論區留下一星負評

「台灣人真垃圾，接待處的女人服務態度真糟糕！」、「真的是台灣之恥」、「接待處的女人厚顏無恥，態度又很傲慢！」實際觀察代表處在谷歌地圖的留言區，「台北駐日經濟文化代表處」其實不只是對台灣人態度差，對日本人的態度也同樣非常差勁，其實早在天災發生的數個月前，許多到代表處辦理業務的日本人也都曾被無理對待，其中一名接待處的小姐更是被數度被提到態度相當不佳。

而在駐日代表處的態度不佳消息曝光後，不少看不下去的台灣網友也紛紛留言痛批：「真的是丟臉丟到國外」、「連日本人都能罵這麼兇，難以想像態度到底是有多差」、「這就是台灣價值啦，小日本不懂」、「裡面有個女的一直被靠北，真想知道是誰？」、「想像一下整個辦公室職員都是吳音寧的畫面」。

其中還發現用法語留言的外籍人士（翻攝畫面） 其中還發現用法語留言的外籍人士（翻攝畫面）
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