遭霸凌養成緊張就咬指甲壞習慣 女大生罹癌慘截肢

遭霸凌養成緊張就咬指甲壞習慣 女大生罹癌慘截肢（翻攝太陽報）

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澳洲一名來自英國的女大生懷特霍恩（Courtney Whithorn）由於在小時候曾遭到霸凌，因此就養成了一緊張就咬右手拇指指甲的壞習慣，甚至是嚴重到幾乎把整片指甲都咬掉的程度，沒想到她卻因此罹患癌症，需要切除拇指才能保命。

綜合外媒報導，20歲的懷特霍恩在高中時期曾遭到霸凌，因此經常處於焦慮不安的狀態，導致她出現了咬右手大拇指指甲的壞習慣，更在多年前出現整個指甲都被咬掉，整個甲床都發黑的慘況，但懷特霍恩卻沒有選擇去就醫，反而是透過配戴假指甲來掩飾發黑的甲床，直到最近她才終於就醫處理，但這時她甲床上的腫瘤卻早已變成嚴重的「黑色素瘤」。

原來由於大拇指實在是太醜，懷特霍恩先是找上了整形醫師，希望能夠把大拇指變好看一點，當時整形醫師都建議將手指上的黑色部位切除，接著再移植其他皮膚覆蓋，但在手術前整形醫師卻認為病情不單純，於是就進行了進一步檢查，果然發現懷特霍恩罹患了惡性的黑色素瘤，一種在她這種年齡相當罕見的皮膚癌。

由於希望保住拇指，因此懷特霍恩先是進行了三次手術來切除甲床上的惡性細胞，但不幸的是癌細胞已經擴散，因此截去整隻大拇指已經是懷特霍恩唯一的選擇，雖然目前懷特霍恩已經完成截肢手術，但她仍然還在醫院觀察當中，病情是否能夠完全康復仍是未知數。

懷特霍恩甚至是將指甲的甲床咬到整個變黑（翻攝太陽報） 懷特霍恩甚至是將指甲的甲床咬到整個變黑（翻攝太陽報）
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