盧1小時台灣代表處就是不幫忙 他打給中菜館「10分鐘解決」

2018年09月07日 14:59 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日本天災頻頻，先是關西遭到燕子侵襲，接著北海道也發生強震，有台灣旅客爆料向駐日代表處求援，卻遭到冷言相待，消息一出，網友紛紛痛批「駐日代表處可以廢了」。無獨有偶，有網友分享幾年前遠赴歐洲窮遊時，有事尋求駐匈牙利台灣代表處的幫忙，沒想到對方卻一再推辭，反倒是大陸人熱心幫忙，不禁感嘆「我花了一早上去跟台灣代表處盧，不如大陸人打給隔壁中菜館10分鐘。」

原PO在PTT上透露，前幾年去了一趟歐洲窮遊，旅途中想要造訪黑山共和國（蒙地內哥羅），但因為申請簽證必須將申請書寄到官方信箱或是傳真，背包客在外不管寄信或是傳真都有一定難度，加上整個東歐沒有幾個台灣代表處，於是他特別找了一天早上，搭乘地鐵直接步行至位於布達佩斯的台灣代表處尋求協助。

當他一走進代表處後，看見裡頭的人員「全部都在吃蛋糕」，他於是表明來意，希望代表處人員能幫忙影印、傳真申請書，或是協助掃描，但對方卻不斷找很瞎的理由推辭，「說什麼我會把病毒傳到他們電腦裡…我用紙本寫一寫給你們掃描，這樣也會中毒？」原PO表示，跟當地的長官花了一小時在鬼打牆，但對方就是不幫忙。

「後來我很喪氣，想說好不容易遇到台灣人，結果連舉手之勞都不幫…」最後他只好詢問附近哪裡有網咖，「結果代表處的人就說，這不干他們的事，叫我自己去找，我跟他們說我不會講匈牙利文，結果代表處人員回我說，他們也不會。」該名網友憶述，詢問代表處人員「我這也算是辦簽證啊，只是我想辦國外簽證，你們幫我掃瞄一下啊」，對方卻說「我們是幫外國人辦簽證的，不是幫台灣人辦。」

回家的路上，原PO難過得快哭出來，心想「這個旅途上，最不願意幫忙最不友善的，竟然不是那些外國人、大陸人，而是自己的代表處！」當他回到背包客棧後，其他人向他詢問後續狀況，他表明台灣代表處完全不幫忙，沒想到卻有一個大陸人熱心的說「不然我幫你問問看大使館的人？」5分鐘後，大陸大使館表示樂意幫忙，還要他立刻過去辦。

原PO表示，該名大陸人後來直接致電給前一晚吃的大陸餐館老闆，對方一口就答應，由於餐廳就在隔壁，10分鐘後就順利從老闆家寄出那份資料，原PO無奈感嘆「我花了一早上去跟台灣代表處盧，不如大陸人打給隔壁中菜館10分鐘！」

原PO強調，有時候台灣人在國外的態度，真的很讓人灰心，「每次看到這種台灣代表處沒用的新聞，就會想到這件往事…」反而大陸人很多時候都很好相處，「這都是出國之後很多人的感想，旅遊前輩也都會告訴你，出事找中國大使館才有用，這些都是很哀傷的事實。」