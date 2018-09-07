日災民排隊買物資超守秩序 網友無奈嘆：在台灣絕對天下大亂

日本民眾在超市外排隊，準備購買物資（美聯社）

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日本民眾在超市外排隊，準備購買物資（美聯社） 日本民眾在超市外排隊，準備購買物資（美聯社）

日本北海道日前發生芮氏規模6.7強震，各地都出現嚴重災情，一位住在北海道的台灣部落客日前就在臉書上更新當地情況，指出她家附近的一間便利商店在停電的狀況下仍然臨時開店，並且讓民眾購買防災物資，而更有一間大型超市還直接大降價，將水、泡麵等等物資用100日圓（約27元新台幣）的價格販賣，而排隊購買的災民也相當守秩序。對此，當消息傳回台灣後，由於近日台灣也經歷了各種「排隊之亂」，讓不少網友看了之後都無奈大嘆，若是相同情形發生在台灣恐怕會天下大亂。

在強震發生後，目前住在日本的部落客黃晴渝，透過臉書「台灣女孩的北海道生活」分享當地情形，而從她拍攝的影片中可見，雖然災民眾多，但在商店內購物的客人仍然不吵、不鬧，相當有秩序帳。除此之外，她也提到在札幌有一間大型超市，在災害發生後宣布大特價，將水、拉麵等等物資用低價販售，雖然災民大排長龍但仍井然有序的排隊進場。

相關貼文也立刻被轉貼在台灣的各個社群網站，不少網友看了之後也紛紛留言表示：「台灣老闆遇到會爽死，還先拿過期的出來賣」、「先屯個幾噸，之後轉賣」、「在台灣良心是賺不到錢的」、「反觀台灣，颱風沒來就先漲價」。

不過也有網友替台灣的商家緩頰，並表示近年的台南地震、花蓮地震，台灣也有不少商人店家有錢出錢，有力出力的幫助災民，完全沒有大家說的那麼不堪，台灣人在緊急危難發生時還是處處有溫情的，因此就有人直言，是因為每每台灣有天災發生時，就會出現一些趁機作秀的政客，才會讓大家印象那麼差

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