學長崩潰！新生女神「塌鼻圓臉」舊照曝光 網友全心碎

學長崩潰！新生女神「塌鼻圓臉」舊照曝光 網友全心碎(圖/翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸北京電影學院一名新生林博洋，因為五官激似Angelababy爆紅，被網友封稱「北電最美新生」，事後她的媽媽長相曝光，更是讓大家稱讚是「勝利基因」。不過近日她高中時期的舊照被翻出，發現長相和現在簡直兩個人，疑似有動過整形手術，讓男網友都心碎了！

林博洋今年18歲，因為亮麗外表吸引許多粉絲，近日更因為錄取北京電影學院，正式成為大一新生，因起該校的學生暴動，還有人覺得她的五官與Angelababy相當神似，且還以全校第9名的資格入學，堪稱人生勝利組。

學長戀愛了！「激似Angelababy」新生回眸照曝光 網友暴動了
學長崩潰！新生女神「塌鼻圓臉」舊照曝光 網友全心碎 林博洋在學校報名的回眸照引起熱烈迴響。(圖/翻攝自微博)

不過就有網友翻出她高中時期的舊照，發現長相和現在似乎不太一樣，不僅臉型較圓、鼻子也沒有現在堅挺，被質疑可能動過刀，才變成如今的女神樣貌。

據了解，林博洋是福建省廈門人，因為爺爺奶奶畢業自上海音樂學院，所以從小就開始學習聲樂。今年6月21日從六門高中畢業，並錄取北京電影學院，也因為顏值頗高，在微博就有近7萬的粉絲追蹤。

學長崩潰！新生女神「塌鼻圓臉」舊照曝光 網友全心碎 林博洋高中時期的舊照。(圖/翻攝自微博)

還有網友發現林博洋和媽媽的合照，發現林媽媽的外表也不輸女兒，不僅看似凍齡，身材也維持得很好，散發出貴婦的氣息，可見林博洋家境應該不錯。

學長崩潰！新生女神「塌鼻圓臉」舊照曝光 網友全心碎 與媽媽的合照也令人稱羨。(圖/翻攝自微博)
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