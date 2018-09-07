記者會上頻頻拭淚 姚文智找來的柯粉遭抓包疑是「自己人」

2018年09月07日 15:50 陳慶餘

潘袁詩羽疑在2016年曾參加馬英九的演講，還說馬「挺幽默的」（影片0:42處／取自YOUTUBE）

台北第一果菜市長改建案風波越演越烈，甚至導致台北市長柯文哲與北農總經理吳音寧隔空交火。對此，民進黨台北市候選人姚文智今天（7日）也招開「阿北，請告訴我真相！」記者會，並找來一名據說是「柯粉」的24歲青年代表潘袁詩羽來對柯文哲提出疑問，而在過程中潘袁詩羽甚至還一度眼眶泛紅，頻頻用衛生紙拭淚，場面相當感人。

「她第一次政治信任被柯文哲摧毀！」在記者會上，民進黨立法委員王定宇表示，24歲的潘袁詩羽在上次選舉時才20歲，柯文哲是她第一個信任的政治人物，但這份信任卻遭到摧毀「宛如失戀」，而當王定宇說到此處時，潘袁詩羽也眼眶泛紅，默默用衛生紙拭淚。

沒想到在新聞傳出後，出面喊話的潘袁詩羽也立刻遭到廣大網友起底，不少網友就透過她的臉書貼文發現以及特殊的姓氏發現，原來她曾經是國民黨黨員，還是謝長廷所創立的「新文化基金會」裡頭的成員，而她更是在2014年市長選舉時，擔任新北市的開票所監察員，加上他曾自稱是五股人，因此就有網友合理懷疑她在當年根本就沒有台北市長的投票權。

而在被起底後，潘袁詩羽的臉書也關閉了部分版面，但不少內容都已遭備份。對此，許多網友也紛紛留言：「民進黨現在是把人民當白痴嗎？」、「全台灣誰不知道姚文智是謝系人馬？要找人演戲也找個沒有關係的人吧」、「冥進黨把選民當智障欸，這操作手法真是好棒棒」。