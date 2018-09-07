記者會上頻頻拭淚 姚文智找來的柯粉遭抓包疑是「自己人」

潘袁詩羽疑在2016年曾參加馬英九的演講，還說馬「挺幽默的」，而她現在是謝長廷新文化基金會的成員（翻攝畫面）

友善列印
潘袁詩羽疑在2016年曾參加馬英九的演講，還說馬「挺幽默的」（影片0:42處／取自YOUTUBE）

台北第一果菜市長改建案風波越演越烈，甚至導致台北市長柯文哲與北農總經理吳音寧隔空交火。對此，民進黨台北市候選人姚文智今天（7日）也招開「阿北，請告訴我真相！」記者會，並找來一名據說是「柯粉」的24歲青年代表潘袁詩羽來對柯文哲提出疑問，而在過程中潘袁詩羽甚至還一度眼眶泛紅，頻頻用衛生紙拭淚，場面相當感人。

「她第一次政治信任被柯文哲摧毀！」在記者會上，民進黨立法委員王定宇表示，24歲的潘袁詩羽在上次選舉時才20歲，柯文哲是她第一個信任的政治人物，但這份信任卻遭到摧毀「宛如失戀」，而當王定宇說到此處時，潘袁詩羽也眼眶泛紅，默默用衛生紙拭淚。

沒想到在新聞傳出後，出面喊話的潘袁詩羽也立刻遭到廣大網友起底，不少網友就透過她的臉書貼文發現以及特殊的姓氏發現，原來她曾經是國民黨黨員，還是謝長廷所創立的「新文化基金會」裡頭的成員，而她更是在2014年市長選舉時，擔任新北市的開票所監察員，加上他曾自稱是五股人，因此就有網友合理懷疑她在當年根本就沒有台北市長的投票權。

而在被起底後，潘袁詩羽的臉書也關閉了部分版面，但不少內容都已遭備份。對此，許多網友也紛紛留言：「民進黨現在是把人民當白痴嗎？」、「全台灣誰不知道姚文智是謝系人馬？要找人演戲也找個沒有關係的人吧」、「冥進黨把選民當智障欸，這操作手法真是好棒棒」。

曾在2014年擔任新北市開票所的監察員，加上自稱五股人，因此就有網友懷疑在當年她根本沒有北市長投票權（翻攝PTT） 曾在2014年擔任新北市開票所的監察員，加上自稱五股人，因此就有網友懷疑在當年她根本沒有北市長投票權（翻攝PTT）
盧1小時台灣代表處就是不幫忙...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。