路邊搭訕馬尾妹…他仔細一看驚見「羞恥薄膜髮圈」超崩潰

路邊搭訕馬尾妹…他仔細一看驚見「羞恥薄膜髮圈」超崩潰（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

友善列印
／綜合報導

這麼節儉的女孩子已經不多了！有網友在路邊偶然遇到一名綁著馬尾的妹子，原本打算上前搭訕，沒想到仔細一看卻發現對方後腦勺上的束髮圈竟然是「保險套」，嚇得崩潰PO網。

「如此節儉的女生，真是讓我感動啊…」原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，只見一名長髮妹子，將凌亂的頭髮用髮圈束起，還有幾縷髮絲散落在耳際，乍看嫵媚撩人，卻被眼尖的網友發現竟是用保險套纏繞數圈後綁起！

事實上，這張照片在美國各大論壇瘋傳已久，接著又陸續出現在微博、臉書等社群平台，如今出現在《爆廢公社》，讓不少台灣網友笑虧「臨時需要，也不怕沒料件」、「是用過了拿去綁？」、「把子女戴身上」、「這麼節儉好嗎？」

「保險套髮圈」並非僅僅是惡搞，大陸媒體就曾報導，有不少黑心廠商專賣保險套製成的橡皮「束髮圈」，在台灣10元五金行常見的陸製髮圈，其五彩繽紛的外圈下，可能包覆著用保險套製成的橡皮筋。

有專家分析，這些類似保險套的橡皮筋可能來自於保險套生產廠家的工業「廢料」和來自國外的「洋垃圾」，也可能就是回收使用過的保險套。

不過也有市民認為，若是考慮保險套的「回收成本」，這種橡皮筋絕不可能是「使用過的」。

路邊搭訕馬尾妹…他仔細一看驚見「羞恥薄膜髮圈」超崩潰 這張照片在美國各大論壇瘋傳已久。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）
髮束圈保險套製成 記者實測買了四種束髮圈，展開後真有類似保險套的薄膜。（圖取自《看看新聞》）

文章來源：Facebook/爆廢公社

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