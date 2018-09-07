搏擊散打「40秒KO涼山特勤」館長20歲陸戰體態筋肉炸裂

2018年09月07日 17:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網紅館長「陳之漢」作風大膽、敢怒敢言，霸氣風格吸引不少粉絲支持。海軍陸戰隊出身的他，退伍後投身格鬥，連奪國內搏擊散打比賽三冠王，更在40秒KO過涼山特種部隊。他昨（6日）PO出兩張20歲時在陸戰隊操體能的照片，只見他伏地挺身動作標準，雙手肌肉炸裂MAN味十足。

館長在臉書PO文表示，「我20歲時候的晚上陸戰隊寢室凸體能，成（陳）舊的房舍住著剽悍的軍人，陸戰隊員共同回憶起來！」畫面中只見他和陸戰隊友裸上身進行伏地挺身，儘管身形比現在小了一號，但結實的手臂線條與精壯體格，仍讓人眼睛為之一亮。

館長伏地挺身動作標準，雙手肌肉炸裂。（圖／翻攝自飆捍臉書）

照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「越痛苦越有回憶！永遠忠誠！」、「館長就是漢子」、「這種地板穿藍白拖凸體能！太神了！」。

也有不少人回憶「我當兵菜的時候也是被值0～4更的學長叫起來凸體能，同梯的有時候還會被拖錨鍊艙練自由搏擊（不能還手）」、「想起吃飯拿筷子手都會抖…我們是三餐飯前拉滿18下才能吃飯，而且是士官長喊一，才能拉一下，喊二才能拉第二下」、「記得當時我們晚點名前都要凸1.5～2小時的體能，就寢後還看到你在自我要求、加強體能訓練，真的很佩服」。