衝撞勞斯萊斯怕賠不起 騎士當場嚇壞倒地抽搐

2018年09月08日 09:01 陳慶餘

中國大陸河南鄭州一名鄭姓男子，日前騎著機車出門時意外撞上一台要價將近千萬人民幣（約4500萬新台幣）的勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom），雖然只是一起小車禍，鄭男與勞斯萊斯駕駛及乘客都沒有大礙，但當鄭男聽到一名路人表示撞上勞斯萊斯「賠50輛摩托車都不夠」時，鄭男卻反而被嚇到當場倒地不斷抽搐。

根據《澎湃新聞》報導，30歲的鄭男本月5日一如往常地騎車出門，但勞斯萊斯卻突然從一個路口突然衝出來準備左轉，當時鄭男以為勞斯萊斯會繼續行駛就沒有煞車，但沒想到勞斯萊斯卻突然急煞，鄭男在見狀後除了手按煞車外，同時也用腳來試圖停車，但仍然撞上了勞斯萊斯。

車禍發生後，不少路人也上前圍觀，其中一人卻突然開口向鄭男表示：「你把人家撞成這樣，賠50輛摩托車都不夠」，讓鄭男聽了之後當場嚇壞，瞬間倒地不斷抽搐，當下也立刻被送醫急救，醫藥費更花了大約6000元人民幣（約2.7萬新台幣）。

不過勞斯萊斯的車主隨後也表示，不管鄭男有沒有肇責，他本來都沒有讓鄭男賠償的打算，但鄭男的家屬在事後則是向勞斯萊斯車主要求2萬元人民幣的賠償（約9萬新台幣）遭到拒絕。

對此不少網友也發表看法，有網友稱：「該路口沒有紅綠燈，但勞斯萊斯是左轉，機車是直行，汽車應禮讓，但汽車拐到路口擋住機車車正常行駛，導致事故的發生。勞斯萊斯應負主要責任。」但有的網友卻不認同：「雖然說左轉要讓直行，但是勞斯萊斯已經先駛進路口，及時發現機車後還停車禮讓，是機車沒有煞住才導致事故的發生。」