從小被瞧不起！男子苦練泰拳5年 專找妙齡女爆打鼻樑

從小被瞧不起！男子苦練泰拳5年 專找妙齡女爆打鼻樑（翻攝微博／示意圖／shutterstock）

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武術練到這樣真的是白練了！中國大陸吉林自從今年7月開始，連續發生多起妙齡女在晚上遭到襲擊毆打的事件，而施襲者都是打了一拳就馬上逃逸，被害人皆完全沒有看到犯人樣貌，讓警方辦案一度陷入困難，直到上個月底才終於逮捕下手的王姓嫌犯，沒想到王男在被捕後之後，竟向警方表示：「就是看她們不爽！」原來王男以前靠打零工過活，認為公司的女性都瞧不起他，才會利用修練5年的泰拳來打女人洩憤。

根據《新文化報》報導，吉林市近日有不少落單女性遭到暴力襲擊，而她們都在未看清楚兇手樣貌的情況之下就被人一拳打到昏迷，其中一名李姓受害女子在被打當下，正站在路邊等朋友，卻突然被一名陌生施襲者攻擊鼻樑，眼前一黑就直接昏倒在地。

由於受害者都沒有看到施襲者長相，加上案發地點均沒有監視器，受害者除了被打以外也並無任何財物損失，因此警方辦案一度陷入膠著，只好靠著加強巡邏來防止類似事件再度發生，並且終於在案發一個多月後逮到了王姓嫌犯。

現年20歲的王男被捕之後也立刻坦承犯案，警方更在他的背包內搜出一把軍用的刺刀。王男指出，自己是一名泰拳愛好者，已經練習了5年的時間，而他在年輕的時候除了練泰拳外，還靠著在一些公司打零工過活，認為女員工都瞧不起他，因此才會越來越偏激，看到女人就想揍。

王男被捕的消息傳出後，不少網友都對他的奇葩想法感到相當傻眼，也紛紛留言表示：「關到死吧…這種人以後還會殺人的」、「刻苦學泰拳就為了欺負弱小？這種人心理出問題了吧」、「仇恨年輕女性，身帶刺刀，這種心理變態就是潛在的連環殺手」、「學會了泰拳，拳打行路弱女子，腳踢四海幼兒園。果然是高手」。

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