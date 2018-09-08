上網買「割包皮神器」自己來 男子用完傻眼：切了一半

有網友上傳了使用過的術後照，嚇壞不少人（翻攝淘寶網）

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為了保持清潔，不少男性都會選擇去醫院找醫師割包皮，不過卻有網友發現，網路上近日出現了一款「割包皮神器」，除了刀片鋒利能夠一次搞定外，在切完的同時還能夠直接縫補傷口，事後更不用到醫院複診，讓發現的網友嚇得驚呼：「到底誰敢用啊？」但沒想到實際去商品的留言區塊觀察，竟然還出現上千條好評，不少人在購買之後都大讚好用，甚至還有人附上割完後的「成品照」證明所言不假，但也不是每個人都成功，仍有人在操作過程中失敗，只割了一半的包皮，讓他超傻眼。

從網站上的介紹中可見，這個割包皮神器的正式名稱為「包皮切割吻合器」，並強調這款產品的優點是傷口整齊、縫補快速、使用方便，而且還相當環保衛生，雖然說明之中提到這款縫合器只提供專業的醫療人員使用，但從評論區來看不少網友都曾自己手動割包皮，甚至還有家長買來幫小孩使用，並且大方分享術後的照片。

雖然商品有不少好評，價碼又比到醫院進行手術來得便宜許多，但仍然有人在買了之後使用過程出錯，只把一半的包皮切掉，讓他傻眼留下負評。更有網友強調，雖然商品的教學影片看似簡單，但內容完全沒提到術前麻醉、術後止血等等事項，因此若是有人在這種情況下自行使用，後果將不堪設想，加上專業的醫師在手術時都有可能出錯，更何況是沒有醫療經驗的普通人。

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