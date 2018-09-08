遇12歲色學生「摸腿熊抱」 女大生當家教崩潰：該不該說？

遇12歲色學生「摸腿熊抱」 女大生當家教崩潰：該不該說？(示意圖/達志影像)

友善列印

遇到這種孩子怎辦？一名女網友在暑假期間接了第一份家教工作，對象是個小六學生，沒想到才第一天上課，就遇上學生對她伸出「鹹豬手」，讓她當場嚇一跳，「是不是這個年紀的小孩本來就會這樣？」

「是不是這個年紀的小孩本來就會這樣？還是我自己想太多之類的？」一名女大生在論壇「Dcard」發文表示，小六男學生的身高跟她一樣162公分，但身材比她壯很多，第一天上課期間，不僅跟她要Line及Gmail，還將頭靠在她肩上，「手也很懂分寸的一直碰到我大腿，一開始我以為他只是不小心，但後面整個把手放在我的大腿上，不然就是搭我的肩。」

女大生表示，當下被摸時很不舒服，但心想對方只是個小六生，應該不需要計較那麼多，於是她走到客廳等家長回家討論上課方式，沒想到學生又突然靠近，「雙手打開一直要抱我，當下我當然直接把他的手撥開」

6日女大生再度去上第二次課程，當門開了一個小縫時，看到學生後她卻覺得很反感，「因為他用一個很猥褻的眼神盯著我，然後手就不安份的搭我的肩！」當下她怒斥：「不要碰我！」學生被兇後，整整三小時都超安分。但是上課期間還是有想伸出手觸碰女大生，女大生則問他：「你知道不能亂摸別人嗎？」學生也表明知道。

女大生也說：「但我還在煩惱到底該不該跟他父母說，這次跟他講過成效蠻大的，想說先看以後狀況如何再跟他父母說...大家覺得呢？」許多網友都紛紛回應，「覺得要跟家長討論一下這個狀況」、「有不舒服要立刻反應並嚴厲的指責他，這是不對的行為」、「性騷擾都是這樣循序漸進的」、「有不舒服要立刻反應並嚴厲的指責他，這是不對的行為，默許他以後只會成為社會毒瘤」、「現在的小學生接收太多不必要的資訊，都不懂的分辨是非了」。

文章來源：Dcard

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