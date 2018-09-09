2歲妹妹蹲垃圾桶旁吃冰棒 一張照讓網友吵翻天

2018年09月09日 09:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多地方有規定公車上不允許飲食，但往往沒有硬性罰款等規範。最近大陸網路上瘋傳一張小妹妹吃冰棒的照片，她與家人搭公車時，蹲在垃圾桶旁小心翼翼地吃著冰棒，有網友大讚她的舉動「很懂事」；但有ㄧ些網友持不同意見，認為公車上本來就不該吃東西，從一開始就做錯事何來有教養一說。

綜合陸媒報導，最近大陸微信、微博等社群平台有一張照片被瘋傳引起熱議，畫面中是一名穿著黃色洋裝的2歲女童，她與家人搭乘雲南昆明118路公車，在車上她蹲在垃圾桶旁吃著冰棒，她的母親叮嚀她「不要讓冰滴在公車地板上」，所以她就小心翼翼一口一口吃著冰棒。

女童在車上她蹲在垃圾桶旁吃著冰棒，她的母親叮嚀她「不要讓冰滴在公車地板上」。(圖/ 翻攝自微博)

而這張照片是由昆明公交29車隊支部書記田昆海拍下，他表示是在8月11日下午1點左右，搭乘昆明118路公車看到這個情形，深深被小女孩懂事的表現感動，「我們平時坐車，看到的是成年人都不自覺地吃零食，包括手上的飲料，吃完喝完之後隨地扔在地上」。

幾個星期時間，小妹妹吃冰棒的照片竟在網路上引起熱議，有不少人大讚女童的家教好，年紀那麼小母親就會提醒她不可以弄髒大眾交通工具，紛紛直言「很有教養」。

不過，有ㄧ些網友抱持不同的看法，認為女童在公車上吃冰棒很危險，萬一車子緊急煞車怎麼辦；而有些人則提到公車本來就不能吃東西，「吃冰棒」的行為就是錯的，何來有教養的說法，更質疑央視轉發這張照片的行為，根本是最不好的示範。