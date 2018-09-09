「別想逃學！」舅舅送外甥上學搞烏龍 結局超展開男童：我生氣啊

2018年09月09日 11:10 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

家人送小朋友上學也能搞錯！大陸上海一間幼稚園點名時，發現小朋友裡面多一名陌生臉孔，詢問之下才知道他的舅舅搞烏龍，送錯幼稚園時說不是他讀的那間，舅舅竟嗆「別想逃學你給我進去」；結果男童被送到警局，不知道家人的電話讓警察超苦惱，帶他到處繞才找到他的父親，男童無奈地說，「我生舅舅的氣啊」。

綜合陸媒報導，7日上海寶山區的小百花幼稚園早點名時，發現小朋友都入園上學，但有一名陌生男童在小朋友間閒晃，一問之下才知道他不是這間幼稚園的學生，「他說早上下雨，只有舅舅有車，爸爸媽媽才讓舅舅送他到幼稚園」；原來男童哥哥升小學前就讀小百花幼稚園，舅舅以為他也是才直接送他到這裡。

不過，舅舅送男童到幼稚園時，他下車後就跟舅舅表示，「我不是這間幼稚園」，但舅舅卻兇他，「你不要想逃學！你給我進去！」，當下男童簡直快氣炸，但又好奇小百花幼稚園裡面的樣子，就自己走進去閒晃。

後來警方表示，詢問男童到底發生什麼事情，他什麼都說不出來，結果還感嘆「這邊(警察局)好無聊」；女警問他知不知道爸媽或舅舅電話，他也不清楚，只好帶他到附近繞繞才找到他的爸爸，男童對此也氣說，「我好好說的他(舅舅)也聽不懂，我生舅舅氣啊」。

最後男童的舅舅也透過鏡頭向他道歉。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

舅舅搞烏龍的狀況，引起網友熱議，而當事者事後也接受採訪，他直言「我跟我外甥不用道歉，我們感情很好的」，他針對會有這過狀況也是自己的問題，「外甥的確有說過送錯，但我沒聽懂」，也透過鏡頭跟外甥再次道歉，「對不起啦，下次你說什麼，舅舅就相信了」。