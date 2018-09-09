情侶看電影身體癢不停 手機照椅墊驚見「超多臭蟲在爬」

電影院示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

許多情侶約會喜歡看電影，但看到全身癢可就開心不起來了！馬來西亞一對華裔情侶到電影院看電影，入座後發現背部和手臂很癢，原以為只是有蚊蟲就沒太在意，過不久卻越來越癢，兩人用手機燈光查看椅墊，竟看到好幾隻木蝨(又稱臭蟲、床蝨)在爬，嚇得他們看電影興致都沒了，事後更氣到在臉書發文抱怨。

據馬來西亞《東方日報》報導，日前吉隆坡一對華裔情侶到一間商場的電影院看電影，進場沒多久兩人都感到後背跟手臂有搔癢的感覺，一開始想說是蚊蟲叮咬，就沒有想太多，但隨著電影開播之後，他們不僅感到越來越癢，皮膚還出現過敏紅腫的現象，讓他們決定用手機的燈光一探究竟。

木蝨。(圖/ 取自達志影像) 木蝨。(圖/ 取自達志影像)

這對情侶將椅墊掀開，才發現椅子上竟有好幾隻木蝨在爬，兩人當下簡直被嚇傻，看電影的興致也馬上消失，無法繼續把電影看完；他們離開影廳後，直接向工作人員反應木蝨的狀況，但對方卻說幾個月前就發生過類似事件，但跟公司反應過，遲遲未收到解決問題的指示。

受害情侶受訪時提到，她的手在看電影時有癢腫的狀況，後來男友在椅子上發現木蝨，但體積小又移動速度快，所以沒拍到照片存證，但她有在臉書發文抱怨此事，盼該戲院能注重環境衛生，避免他人受害。最後他們只有填寫投訴表格，再拿回電影票錢；而業者的管理級人員也有打電話慰問，還誠懇地表示願意負責他們的醫療費用。

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