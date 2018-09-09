說完鬼故事！衣櫃傳叩叩聲 他問「好兄弟嗎？」結果嚇慘

2018年09月09日 14:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

農曆七月期間，若聽見詭異的聲響，想必不少人都會被嚇死。日前有一名男網友，在家中與哥哥講鬼故事，但之後衣櫃就傳出「叩叩」的敲打聲，期間他們甚至膽大的問「如果你是好兄弟的話，可以摳兩聲嗎？」，沒想到竟得到回應，讓他們兩人嚇到急PO網詢問原因。

一名男網友將影片上傳「爆廢公社」，表示8日他與哥哥躺在床上，期間正在講鬼故事，但之後衣櫃就發出「叩叩聲」，當下他們以為是蛀蟲、白蟻造成的，但聲音卻越來越大聲，而且次數也越來越頻繁，於是原PO哥哥便至衣櫃後查看，突然聲音又嘎然停止。

但之後聲音又再次發出來，當下他們竟大膽地問「如果你是好兄弟的話，可以摳兩聲嗎？」，接著竟是兩聲大聲的回應，讓兄弟倆當場看傻，儘管他們打開衣櫃再次確認，卻沒看到任何東西，「有人可以跟我解釋嗎⋯，重點是聲音的頻率跟我說的那句話後的那兩聲，那聲音很明顯是裡面敲打的聲音，因為我打開來有試敲。」。

有遇過類似狀況的網友表示「上個月底，一模一樣的聲音也曾出現在我的衣櫃下方後方，有時候是半夜，有時候是早上，出現過兩天，聲音就自己不見了，我也蠻好奇那到底是什麼聲音」，還有人推測，應該是木頭發出的聲音「潮濕。我家下雨後，晴天的那幾天也會」、「木頭冷縮熱脹，我同學家有一塊匾額，因為沒地方放，所以放他房間，那塊匾額每天都會發出這種聲音，一開始去會嚇死，後來就習慣了」。