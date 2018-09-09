紋「達美樂Logo」吃披薩終身免費 反應熱烈官方竟喊卡：不值得

紋「達美樂Logo」吃披薩終身免費 反應熱烈官方竟喊卡：不值得(圖/ 翻攝自Instagram)

友善列印
／綜合報導

有許多民眾喜歡吃速食，無論是漢堡、薯條還是披薩，儘管熱量高還是吃得開心。不久前俄羅斯達美樂公司推出一項超優惠活動，只要在身上紋有達美樂商標「骰子」的圖案，在未來100年內每年最多能吃100個免費披薩；沒想到活動一推出反應超熱烈，讓官方嚇得急喊卡，還發出公告「為了披薩這樣不值得」。

綜合外媒報導，日前俄羅斯達美樂公司推出「紋身商標送披薩」的活動，只要消費者身上紋有達美樂骰子Logo，在100年內每年拿獲得100個免費披薩，這個優惠被視為「吃披薩終身免費」；豈料，業者低估「戰鬥民族」的行動力，消息曝光後，馬上有大批民眾在社群平台分享自己的新刺青，嚇壞達美樂公司。

這個活動原本計畫在10月結束，沒想到現在只能緊急喊卡，達美樂發出公告表示，「新的截止日期已經發布，別再為了這個活動去做永久性的刺青」；除了活動期限變更外，官方還釋出最新規定，「骰子圖案」必須大於2公分，獲獎名額也只有350人。

截止期限才剛不沒多久，4日達美樂又在官方臉書粉絲專頁發文，提到參與人數已達到350人，請民眾別再去做永久性刺青，建議若有預約紋上骰子圖案的人趕快取消，因為就算紋身也無法得到優惠，更直言「為了披薩這樣做不值得」。

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