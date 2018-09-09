2018年09月09日 16:09 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

漁夫尪出海必帶保險套！妻氣瘋鬧離婚 才知是為保命(影片來源/youtube/Thảo dược giảm cân an toàn)

男人若隨身攜帶保險套，大多女性都是反感對待，但肯亞有一群漁夫，出航帶保險套，卻是為了保命。肯亞一名漁夫，每當出遠航捕魚時，都會隨身攜帶保險套，這舉動讓他的妻子，感到相當不對勁，甚至認為對方可能出軌，因此還曾鬧出家庭革命，直到詢問丈夫後，才知道原來保險套是救命利器。

綜合外媒報導，位於印度洋海岸的肯亞第二大城市蒙巴薩（Mombasa），最近傳出一群漁夫，在出海時都會攜帶保險套，這詭異的行為不免讓人多做聯想，由於當地對性較保守，這件事情也引發許多人討論。其中一名漁夫阿里(Ali Kibwana Mwachela)透露「出海時經常翻船，手機因此丟失、壞掉，在經濟狀況限制下，他們才會用這種方法，幫手機防水保命」。

另外有幾名漁夫傑佛里（Jaffary Matano）與艾德溫（Edwin Odhiambo）憶訴，他們都是遠航捕魚的漁夫，船經常在夜間翻覆，有一晚他們6名漁夫，出海時卻突然翻船，他與另外一名同事游了10小時，順利活了下來，而其他4名卻因此喪命，而他們就是因身上沒有手機，無法打電話求救。

阿里表示，「當遇到翻船時，手機套保險套就能防水，我們就能順利使用手機，打電話求救」，而他也教導如何使用，先用衣物將潤滑劑擦乾淨，之後再將手機放進去綁緊，這樣的方法就能達到防水功能，而且在捕到魚當下，也能立即與客戶談生意。

不過這個特殊的防水法，雖然幫助他們保命，但也經常鬧出家庭革命，「我很難向家人解釋，有時我會忘記放在口袋裡保險套，但當妻子找到時，他們就會開始大吵，質疑我們不忠，因此就得向妻子解釋，保險套對我們有多重要，甚至要示範給她看後，妻子才會相信」。