2018年09月09日 20:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣很多人喜歡吃鹹酥雞，可算是國民美食。最近有一名男網友，至熟識的雞排店，恰好遇到老闆多炸鹹酥雞，竟送給他「一大盆炸物」，而且為了環保，還真的直接用盆子裝，讓他也不好意思拒絕，只能帶著盆子與食物回家，當下苦惱的表示「要怎麼載回家...」。

一名網友在《爆廢公社》表示，日前他騎車至常去的雞排店光顧，店家疑似接到大訂單，但顧客最後卻沒去，導致多出好多炸好的炸物，恰好看見原PO這名熟客，於是便拿出這大盆炸物「老闆說這盆是多炸的，要我帶回去吃，吃完盆子再還他」。

超佛老闆多炸！霸氣送「盆裝鹹酥雞」 網友好羨慕(圖翻攝自/爆廢公社)

原PO見老闆的好意，也實在是難以拒絕，但由於份量實在太多，而且他是騎車來的，於是崩潰的說「先不說吃不吃的完(我一個人吃)，要怎麼載回家..」。只見盆中有雞排、鹽酥雞、茄子、地瓜薯條、甜不辣等炸物，若用袋子裝可能需要分成四袋，老闆為了環保，於是就用盆子裝，讓熟客帶回家。

不少網友笑歪表示「跟老闆借保鮮膜封好，衝回家」、「這會撐死吧！」、「老闆也太霸氣了吧，頭一次看到鹽酥雞用盆裝」、「好羨慕喔！老闆人真好」、「要小心騎，這個凳到坑，食物還會飛出去」、「停紅燈的時候分隔壁車的play一下」、「哪一家的老闆，想要認識一下」。而原PO補充，最後他請老闆包保鮮膜，才安心在回家，但吃完炸物後，他近期都不想再吃了。