2018年09月09日 21:15 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不准孕妻養寵物！惡夫從21樓扔下貓狗 嘴鼻滲血慘死(影片來源/youtube/中國新聞排行榜)

寵物也是生命，就算不想養了，也不應該殺死牠們。大陸重慶一個社區裡，驚見兩隻貓與狗死在中庭草叢裡，而嫌犯疑似是牠們的主人，由於女主人最近懷孕，其丈夫不准她再養寵物，兩人因此發生口角，男主人一氣之下，竟將貓狗從21樓丟下。

綜合陸媒報導，重慶沙坪壩一處社區，在一樓驚見兩隻慘死的貓狗，嘴與鼻都滲血，黃姓鄰居見狀，感到相當不忍，於是幫忙處理屍體。事後表示，她認識寵物的主人，當時她趕到事發現場，「發現躺在地上的是『傑克』（狗狗名字）和一隻貓貓，之後便在社區的寵物群和牠主人聯繫，沒想到主人看到消息，不回反而退群了」。

鄰居透露，狗應該不是不小心摔下，而是被主人丟下來(圖翻攝自/微博)

而且地上不只有貓狗的屍體，甚至還有牠們的餐具，這種種詭異行徑，都讓黃女認為，寵物應該不是不小心摔下來的。接著提到，她曾與愛狗人士至狗主人家敲門，但卻始終得不到回應，最後只好報警處理，而警方與他們連絡後，對方竟回「說屍體讓我們(鄰居)處理，我不管了」。

社區的保全透露，先前曾聽見女主人與其母親的對話，「說她懷孕了，丈夫不讓養寵物了，兩人就因此吵了架，丈夫激動下，便將狗和貓從窗戶扔下去了」。而另一名鄰居表示，她親眼看見狗掉下來，之後更摔到花叢裡，後來貓咪也隨之被扔下來，先是撞上電線桿，才落到地面，而這可惡的舉動，引發不少網友不滿，痛批男主人濫殺生命。