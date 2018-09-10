2018年09月10日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

未盡父責被判離婚！他運「890公斤」硬幣付贍養費(影片來源/youtube/Umi Nursikhah)

由於硬幣重量不輕，因此不少人都不喜歡在錢包裡放零錢。印尼一對夫婦結婚9年，但妻子認為在婚姻裡，丈夫未盡到照顧妻小的責任，於是告上法院訴請離婚，更要求1億5500萬印尼盾（約新台幣32萬元）的贍養費，豈料到還款那天，他果真將錢繳清，但竟然全部都是硬幣，甚至重達890公斤。

綜合外媒報導，迪威(Dwi Susilarto，音譯)與妻子荷米(Hermi Setyowati，音譯)結婚9年，但荷米認為兩人婚姻，丈夫從未盡到養家的責任，於是上法庭訴請離婚，而法官最後更判，迪威必須支付贍養費1億5500萬印尼盾（約新台幣32萬元），但他表示，自己只是在政府單位工作的員工，一時間根本湊不出錢。

迪威於是向朋友求助，在三個月內，果真籌出1億5500萬印尼盾，但全部都是「硬幣」及一些紙幣，到上法庭還款那天，他將重達890公斤的錢裝成14袋，並用推車將錢運進法院，而妻子見到這一幕，簡直要氣壞了，認為對方把她當成乞丐，兩人也因此爭吵起來，誰也都不想數硬幣，確認金額是否正確。

無奈之下，法官也只好介入，請現場人員幫忙數錢，而錢最後仍不夠2300萬印尼盾，迪威便以面值2千至百萬的印尼盾支付，而妻子儘管感到氣憤，仍是將錢收了下來。而當地一名專家則痛批，「雖然他經濟上有困難，朋友捐硬幣幫助他沒錯，但他卻不懂得換成紙鈔，有失一名父親的樣子，也難怪法官會判離婚」。