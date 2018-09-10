怪房東出租北市鬧區大樓 「限30歲以下女性會照顧人」免費！

怪房東出租北市鬧區大樓 「限30歲以下女性會照顧人」免費！(圖/ 翻攝自《好房網》網站)

友善列印
／綜合報導

房價高漲的世代，有越來越多人選擇租屋過生活，透過租屋網找房子已成為普遍。最近一個知名租屋網出現一名怪房東，刊出「免費住台北市信義區」的消息，但房客條件竟限制30歲以下女性，還要「會照顧男人」，讓人不禁感到怪怪的；不過，房東坦承需要照顧的就是他本人，因自身疾病多，才希望能有年輕女性照顧。

日前在《好房網》上有一名房東刊登租屋訊息，地點在台北市信義區基隆路二段，是一間33坪、位於電梯大樓內的房子，格局是4房1廳2衛，也表示該有的家具都有，但特別強調「因為免費讓人入住，只限女性，需要有良民證」，他還提到房客會有自己的房間，還說這間房有很多人想要住，因為地理位置十分方便。

房東開出的條件除了限制是女性外，還希望對方會打掃甚至「非常會打掃」，更要會照顧人，不需要會下廚煮飯，最後一個條件就是「年紀30歲以下」。而根據《蘋果日報》報導，房東透露已有多名租客致電詢問，針對租屋訊息中「需要照顧的的人」就是他本人，他說自己身體疾病多得長期服用藥物，才會希望有年輕又細心的女性照顧，整理環境跟替他完成生活瑣事。

從租屋訊息中的地址查詢後，發現是一棟目測屋齡有30年的大樓，與房東敘述的屋齡僅一年有落差。 從租屋訊息中的地址查詢後，發現是一棟目測屋齡有30年的大樓，與房東敘述的屋齡僅一年有落差。(圖/ 翻攝自Google Map)

租屋訊息中標註屋齡僅一年，但從房東刊登的物件地址查訊後，發現是一棟目測超過30年的大樓，外牆更有磁磚剝落的狀況；房東也僅提供一張房間的照片，畫面中燈光昏暗，房內擺設凌亂。不過，該出租物件因為有多項不符真實條件，因此目前已被下架。

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