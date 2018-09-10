女子車道狂奔慘遭柵欄KO 「療癒影片」網笑翻：重播10次以上

2018年09月10日 09:00 邱柏玟

先前有一名高雄男子在停車場直擊超糗畫面，有一名女子走在出口的車道，看到柵欄快放下時，加速向前狂奔卻被柵欄KO倒地；影片曝光後讓網友快笑破肚皮，有人直呼太療癒，更表示「只有我瘋狂重播嗎？」

昨(10)日一名高雄的男網友在臉書社團分享一段影片，畫面中是一處停車場出口，有一輛休旅車準備離開，車上的女子下車在車道旁拿東西給管理員，下一秒看到前方柵欄放下時，馬上加速狂奔向前，但最後仍然來不及撞到柵欄被KO倒地，女子隨即起身應該無大礙，便趕緊上車離去。

女子下車在出口車道旁，疑似是要將停車磁扣交給管理員，才會發生後續的糗事。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO提到這起事件其實是去年發生的，地點在草衙道的一處停車場，因故到了現在才上傳這段影片，還忍不住好奇「不知道這女生安好」；有一些網友好奇為什麼女子能走車道又拿給管理員什麼東西，原PO猜應該是停車拿到的磁扣，車主開車要離開才發現沒繳費，所以派女生去繳自己先開出去。

這段影片曝光後，許多網友看到女子被柵欄KO的樣子都快笑暈了，紛紛直呼「今日最療癒」、「不知道怎麼搞得我看完竟然笑了」、「已經夠糗，還被你PO出來」、「不知不覺重播了十次以上」、「不好意思嘴角上揚了」、「沒了交通工具還是三寶」、「天啊，我也做過這種事」。