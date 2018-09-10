2018年09月10日 10:18 邱柏玟

新郎娶美嬌娘向岳父母跪地奉茶 「一口氣乾了」全場秒爆笑(影片/ 取自臉書《爆笑公社》)

在台灣結婚有各種習俗，像是新郎迎娶新娘時要一起跪地拜別父母，場面多是感動又想哭，因為新娘爸媽要送女兒離開。最近有一對新人拜別父母卻和平常人不同，新郎疑似太緊張把要給岳父的奉茶「一口氣乾了」，讓現場眾人驚呆後紛紛爆笑；影片曝光後，有網友笑說「第一次結婚不知道啦」。

日前一名男網友在臉書社團《爆笑公社》分享好友結婚時發生的好笑場面，畫面中看到一對新人跪在新娘爸媽前面，是迎娶時的一項習俗，要向女方父母拜別，新娘要感謝爸媽多年的養育之恩，而新郎要雙手捧著奉茶給岳父母，現場氣氛十分正式又催淚。

新郎將要端給岳父的奉茶一口氣乾了，讓全場笑翻。(圖/ 翻攝自影片)

當主持人說「奉茶，感謝我們的岳父岳母」，新郎疑似太緊張只講了一句「謝謝爸爸」，忘記其他該講的話，直到新娘在旁邊點頭示意才結束致詞；但新郎原本應該將手中捧著的奉茶端給岳父，他竟仰頭一口氣乾掉手中的奉茶，「先乾為敬」的舉動讓現場親友超傻眼，下一秒在場的人都笑了，連新娘都破涕為笑；事後親友趕緊再補倒一杯茶，才順利完成迎娶儀式。

許多網友看完影片也被新郎的傻勁笑到不行，紛紛熱情留言「本來是很感性的時間，結果變成很搞笑的時間」、「岳父大人在上，半子在此先乾為敬」、「新郎第一次沒經驗」、「一輩子的回憶啊」、「感動眼淚立馬止住，破涕為笑」、「這會被笑一輩子」、「很可愛啦，爸爸媽媽應該也會笑翻了吧」、「人家沒結過婚啦」。