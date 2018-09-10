大學餐廳要WiFi密碼先解數學題 學生哀怨：知識就是流量

大學餐廳要WiFi密碼先解數學題 學生哀怨：知識就是流量(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

許多公眾場所會提供無線網路，讓民眾能盡情上網。最近大陸有一所知名大學被網友爆料，想使用學生餐廳的網路，就得解開一道高等數學公式才能得到密碼，更呼籲學生「解不了題就好好自習吧」；校方有創意的方式卻讓不少學生哀怨連連，「是我不配用WiFi，我還是用流量吧」。

綜合陸媒報導，最近適逢大學開學季，各地區學生都紛紛回校上課，大陸南京航空航天大學的學生餐廳卻引起熱烈討論，因為他們祭出「想用免費WiFi就得解出微積分題目才有密碼」的活動，題目是一道高等數學公式，告訴學生「密碼就是結果的前6位數字」。

有熱心的網友解出答案。 有熱心的網友解出答案。(圖/ 翻攝自微博)

一開學就讓所有想上網的學生陷入解數學題的窘境，有些人更怨聲不斷，「擺脫不了數學的陰影」、「對不起你這是對文科生的歧視」、「我去學生餐廳就是單純的吃個飯啊」、「大一新生該如何是好啊」；還有人解不出數學題只好討救兵，「我解不出來！但是正巧我學長又會音樂又是理工科學霸，他肯定解得出來，幫幫學妹好嗎？」

有不少人一看完數學題目馬上放棄，紛紛直呼「所以我還是用無線網路吧」、「我這智商只能用流量了」、「知識就是力(流)量」、「無知的我，買了一張流量無限卡，決定以後不連WiFi了」、「逼我用自己的流量」、「別人我不知道，反正我一輩子也上不去」。

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