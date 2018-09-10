愛心筆集團轉攻外國客！港妹慘噴1200元：傷了我對台灣人的信任

2018年09月10日 12:29 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

愛心筆集團強迫推銷的惡行屢見不鮮，只是這回竟將觸手轉向外國旅客！一名香港遊客本月8日和男朋友相偕逛西門町，沒想到卻先後被一男一女攔下，強迫推銷，最後總共花了1200元才得以脫身，回國後驚覺事情不對勁，上網搜尋才知道受騙上當，感嘆此行「傷了我對台灣人的信任。」

這名受害港女請友人協助在臉書社團《爆料公社》PO文，指出當天下午2時許，與男友被一名態度熱情的少年攔下，「你們有聽過原住民嗎？我是台灣的原住民喔，所以比較熱情，這邊你不用太害怕，我先把這兩個東西送你們。」港女當下也猶豫，認為不該收下對方遞過來的「零錢包」，但少年硬是不讓他們拒絕，還以每個299元的價格和籌學費為由，強迫他們買下。

好不容易得以脫身後，又有一名穿著黑色外套的少女以相同手法，向他們兜售2組愛心筆，最後同樣付了600元才擺脫對方糾纏。港女事後回想，「真的不對勁，後來過來的女生他身上打扮的東西都不像是窮學生…開始覺得事情怪怪的，就去網路上查『愛心筆』，我才知道，我被騙了。」

港女感慨，因為覺得台灣人熱情善良，所以一點防備都沒有，「我會付錢完全是因為想幫助有需要的人，可是事情過去後我覺得傷心的不是損失的金錢，而是我對台灣人的信任，我從來沒想過台灣年輕人會利用愛心去騙取任何東西，這件事情過後我真的很失望…」

最後她也向主管機關萬華分局呼籲，「我覺得我需要讓您，貴警察局知道這件事情」、「我真心希望貴局能有所行動，因為我也不想任何人再受傷害。」

貼文曝光後，台灣網友直呼丟臉丟到國外，痛批「爛東西！台灣毒瘤」、「現在他們騙台灣人騙不過就開始找外國遊客下手」；也有人質疑「這種事已經不下n次了，消費糾紛？詐騙？後面是否有組織操控？」

另外，也有網友分享自己脫身的經驗「遇到這種喔，像我都會拿教會給的小本子出來給他們 『傳教』，然後他們自己不用你趕走，就會自動閃得遠遠的，超好用」、「之前在台北車站遇到販賣愛心筆的，她說『同學，可以借個5分鐘嗎？』我還來不及反應，我朋友馬上回『誰是你同學』，我們就離開了。

面對強行推銷，警方表示可依《社會秩序維護法》第68條第3款前段規定，「強賣物品者，可處3日以下拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰」處置。過去台北市信義區也曾發生一名16歲高中生被迫掏錢，一名林姓男子儘管否認強逼，但仍被警方依違反《社維法》送辦。