粉絲追星灑2億！脫飯後「免費送地變借地」 網熱議：歌手是誰？

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

南韓是出名的偶像生產國家，因此更出現許多粉絲迷妹等瘋狂追星的狀況。當地有一名李姓女子為了支持欣賞的金姓男歌手，兩年時間就花了2.25億韓元(約新台幣614萬元)，更將自己的一塊地當禮物贈與；李女卻在「脫飯」後怒告偶像，聲稱只是借他所以要對方還錢。這起糾紛引起熱議，網友超好奇歌手到底是誰。

綜合韓媒報導，南韓的一名李姓女子在2009年加入一名金姓男歌手的後援會，在2010到2012年期間，光是追星就花了2.25億韓元(約新台幣614萬元)，她表示自己被金男的歌聲安慰，平均每個月捐給他20萬韓元(約新台幣5453元)；又為了讓金男的歌曲能登上KTV歌單，更花了1千萬韓元(約新台幣27萬元)；甚至把自己在城南市一塊291平方公尺的土地，作為禮物送給金男。

直到2017年11月時，疑似「脫飯」不再追星的李女竟決定告自己曾經的偶像，宣稱「因為他(金男)說要開餐廳，需要裝潢的錢，才會借給他，不是送他的」，金男就以李女的金援經營一間烤肉店，所以她決定追討回「追星的錢」。

不過，水原市地方法院民事法庭在8日宣布，李女與金男之間沒有留下任何借據，所以無法證明2.25億韓元(約新台幣614萬元)是「借」的，李女遭判敗訴。這起事件曝光後，馬上引起當地民眾譁然，更掀起網友熱議，紛紛留言討論，「好想知道歌手是誰」、「他的歌連KTV歌單都進不了，應該不紅」、「雖然粉絲給錢有問題，但歌手就這樣收下也有問題吧」。

「脫飯」是指粉絲喜歡特定的偶像一段時間後，可能因為個人因素，像是忙工作、交了男女朋友等狀況，沒有多餘的時間跟心力像從前一樣瘋狂追星，所以變成只在螢幕前支持偶像的「螢幕飯」，或者直接脫離追星行列就被稱為「脫飯」。

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