直播10次=1個月薪？女偶像直播結束忘關鏡頭 驚爆抽成機密

女偶像直播結束忘關鏡頭 驚爆抽成機密（圖／翻攝自推特）

友善列印
／綜合報導

日本偶像女團「HKT48」成員村川緋杏外型甜美可愛，也曾參加南韓選秀節目《Produce 48》，卻在45名止步。她日前透過網路平台直播，結束後疑似忘記關攝影鏡頭，轉頭和一旁的家人聊天，卻意外曝光偶像月薪，以及跟直播平台之間的抽成比例，引發網友熱議！

村川緋杏4日在日本知名網路平台「SHOWROOM」進行直播，就在她開心向粉絲揮手道別後，疑似沒有正確關閉攝影機，便誤以為結束直播，立刻放鬆的癱在沙發上，並轉頭跟旁邊的家人聊天。

對話中，提到這次的直播收入可賺1.6萬日圓（約4500台幣），如果直播10次就等於拿到一個月的薪水，意外曝光「HKT48」偶像的月薪和直播平台的抽成。

這段驚人爆料也讓村川緋杏登上熱搜關鍵字，有網友事後推算，村川緋杏在這場直播中，收到不少粉絲斗內（贊助）的禮物，總金額是20萬日圓（約5.6萬台幣），但她提到這場直播僅拿到1.6萬日圓，等於只拿到斗內金額的8％，其餘疑似遭到直播平台抽成；至於「HKT48」的月薪則差不多是16萬日圓（約4.5萬台幣）。

有日媒向「HKT48」經紀公司查證，但並未獲得回應，村川緋杏事後進行新的直播時，面對網友提問，她則一臉尷尬，直呼不要再討論，一語帶過。

直播10次=1個月薪？女偶像直播結束忘關鏡頭 驚爆抽成機密 村川緋杏外型甜美可愛，也曾參加南韓選秀節目《Produce 48》，卻在45名止步。（圖／翻攝自推特）
直播10次=1個月薪？女偶像直播結束忘關鏡頭 驚爆抽成機密 沒想到卻意外曝光「HKT48」偶像的月薪和直播平台的抽成。（圖／翻攝自推特）
吳鳳妻「半裸入浴」紀念最後一... 江俊翰哭認沾毒 P圖狂魔恬娃...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。