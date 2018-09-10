直播10次=1個月薪？女偶像直播結束忘關鏡頭 驚爆抽成機密

2018年09月10日 14:59 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日本偶像女團「HKT48」成員村川緋杏外型甜美可愛，也曾參加南韓選秀節目《Produce 48》，卻在45名止步。她日前透過網路平台直播，結束後疑似忘記關攝影鏡頭，轉頭和一旁的家人聊天，卻意外曝光偶像月薪，以及跟直播平台之間的抽成比例，引發網友熱議！

村川緋杏4日在日本知名網路平台「SHOWROOM」進行直播，就在她開心向粉絲揮手道別後，疑似沒有正確關閉攝影機，便誤以為結束直播，立刻放鬆的癱在沙發上，並轉頭跟旁邊的家人聊天。

對話中，提到這次的直播收入可賺1.6萬日圓（約4500台幣），如果直播10次就等於拿到一個月的薪水，意外曝光「HKT48」偶像的月薪和直播平台的抽成。

這段驚人爆料也讓村川緋杏登上熱搜關鍵字，有網友事後推算，村川緋杏在這場直播中，收到不少粉絲斗內（贊助）的禮物，總金額是20萬日圓（約5.6萬台幣），但她提到這場直播僅拿到1.6萬日圓，等於只拿到斗內金額的8％，其餘疑似遭到直播平台抽成；至於「HKT48」的月薪則差不多是16萬日圓（約4.5萬台幣）。

有日媒向「HKT48」經紀公司查證，但並未獲得回應，村川緋杏事後進行新的直播時，面對網友提問，她則一臉尷尬，直呼不要再討論，一語帶過。

村川緋杏外型甜美可愛，也曾參加南韓選秀節目《Produce 48》，卻在45名止步。（圖／翻攝自推特）