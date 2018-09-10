他質疑「主管沒能力」為公司常態 慘遭網砲轟：狗眼看人低

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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他質疑「主管沒能力」為公司常態 慘遭網砲轟：狗眼看人低 他質疑「主管沒能力」為公司常態 慘遭網砲轟：狗眼看人低(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

一般人出社會踏入職場後，大多是從基層員工做起，但工作多年無法升遷後，難免會對現任主管有諸多抱怨或誤解。日前有一名網友向眾人抱怨，提到自己工作幾年後，發現許多主管不一定有能力，質疑這是否為大多數公司常態；儘管有人贊同一些主管只是運氣比較好的看法，但有不少人卻砲轟他「狗眼看人低」。

昨(9)日有一名網友在《批踢踢實業坊》分享自己對於職場的一些想法，他說自己進入職場幾年後，觀察到一些主管不見得很專業，他認為「很多都是天時地利人和卡到好位置」，因此導致後面很多有能力的基層員工無法升遷，只能等到那些人退休才有機會。

原PO從自己觀察到的狀況進行分析，「許多小主管的位子好像都不太需要專業，也用不太上專業所學，所以能力上其實跟其他基層一樣」；針對這個現象，他也忍不住質疑「這是大多數的公司的常態嗎？還是只有我們這公司是這樣」。

原PO認為主管沒能力的想法，引起網友熱烈討論。 原PO認為主管沒能力的想法，引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有不少人都認為運氣也是一種能力，「能夠佔到缺就是能力」、「幸運值也是能力」、「有一定的運氣因素啦」；有些人則表示，「有很會社交的能力，在大部分地方都很好用，比專業知識能力有用多了」、「人際關係搞好也是一種能力」、「沒能力還能當主管就是他的能力」。

不過，有一些網友對於原PO質疑主管沒能力的想法相當不苟同，紛紛氣得直言「沒能力的才會覺得別人沒能力，一句話，狗眼看人低」、「可能因為你的程度這樣，所以只能進到這種等級的鳥公司」、「沒能力才當不成主管」、「是不是被主管討厭了？」、「你就努力等哪天當主管，希望不要被下屬這樣想」。

文章來源：批踢踢實業坊

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