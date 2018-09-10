2018年09月10日 16:41 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

想要成功減重，就得靠著一股毅力。美國加州一名34歲男子，從高中開始暴飲暴食，直到一日他量體重才發現，自己竟重達170公斤，這讓他開始重視健康狀況，於是下定決心減重，而他的方式與他人不同，不是限制吃什麼，而是控制吃進的熱量，減重期間他仍吃高熱量的食物，之後更搭配運動，讓他成功鏟肉76公斤。

減重照吃高熱量食物！170公斤男竟成功鏟肉變肌肉型男(圖翻攝自ig/antbyzz)

根據《每日郵報》報導，布朗（Anthony Brown）近日分享減重心得，高中畢業後就沒在控制飲食，因此也不斷爆胖，但布朗起初都認為，因為他擁有195公分的身高，體重才會比他人多，儘管被同儕稱為「大塊頭（big guy）」，他也不以為意。

在 Instagram 查看這則貼文 Anthony Brown（@antbyzz）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 4 日 下午 3:38 張貼

直到8年前，他妹妹被診斷出患有糖尿病，他才因此被嚇壞，開始決定要減重，這時他才站上體重機測量體重，驚覺他竟已重達170公斤。而減重期間，他嘗試生酮飲食、低碳水飲食或淨食法等各種方式，但成果都並不好，這時他才體會，他的問題出在「吃進多少熱量」。

於是布朗計算熱量，得知170公斤的他，若要維持體重不變，每日就必須吃進3400大卡，他首先將熱量攝取降低至2400大卡，推測每星期可減去1公斤，而他對於食物都未忌口，減重期間仍會吃高熱量食物，但食用前都會先計算熱量，控制攝取的份量，與吃進的熱量總和。

過了半年後，布朗在沒有運動的狀況下，成功減掉30公斤，為了留下鬆垮的贅肉，他決定要用運動改善，每周3日舉啞鈴健身，之後更上健身房運動，每周改運動5天，持續至今。布朗也透露，看見體重下降，就是他減重的動力，而他減肥不只為了健康，也是希望證明，就算不忌口，也能成功減肥。

在 Instagram 查看這則貼文 Anthony Brown（@antbyzz）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 14 日 下午 4:03 張貼

而布朗減重後，自信心也隨之增加，而他身上幾乎沒留下，肥胖瘦後的贅肉，他認為應該是，他減重速度較慢，且加上他持續運動的結果，而如今他也會加強部位鍛鍊，儘管他相當有毅力，但偶爾仍有想暴飲暴食的慾望，因此他每星期也會放縱自己一天，直到發現熱量超標，就會以此為警惕。

布朗也鼓勵大家，減重方法非常多，但最重要的是，要找到適合自己的方法，而減重過程就像是馬拉松，堅持不懈才會有收穫。如今的布朗維持94公斤，目前還兼職健身教練，協助想瘦的人減重，認為這樣不只能幫助他人，也能夠鞭策自己。