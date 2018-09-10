江俊翰哭認沾毒 P圖狂魔恬娃亂入「吃到不好的東西」

江俊翰哭認沾毒 P圖狂魔恬娃亂入「吃到不好的東西」（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

本土劇男星江俊翰（本名廖文豪）2007年曾因參加搖頭丸轟趴被逮，今（10日）又因施打安非他命被捕，涉嫌二度沾毒，引發各界震驚。沒想到被網友戲稱是「P圖狂魔」的資深藝人恬娃再度亂入，稱江俊翰「吃到不好的東西」，再刷一波存在感。

近年來常因「P長輩圖」惹議的恬娃，得知江俊翰再次染毒，先是在臉書PO出自拍照表示要替江俊翰祈福禱告，「他吃到不好的東西….希望大事化小小事化無，千萬不能沾」還透露自己的妹妹在N年前也同樣因為吸毒走不出，最後跳台北橋結束生命，成為她內心永遠的痛。

接著又不忘「P長輩圖」刷存在感，直接在江俊翰臉書貼文底下貼圖留言，只不過這張貼圖中並沒有江俊翰，而是放上電影《角頭》的王陽明、顏正國，下面還拼了自己和王蘭，並寫道「歹路不要行，我要做好子。」

恬娃近來風波不斷，繼先前前往體育主播傅達仁靈堂悼念被家屬拒絕事件後，又自製電影海報《北京女兒恬娃想你》，聲稱是製作人，擅自把其他演員的名字和肖像P上，惹怒李㼈和劉瑞琪；就連演員馬如風猝逝時，她也在臉書合成兩人合照，上頭寫道「連您的份一起打拼」，遭網友砲轟消費死者。

江俊翰哭認沾毒 P圖狂魔恬娃亂入「吃到不好的東西」 恬娃在江俊翰的《臉書》貼文底下，再貼P圖「歹路不要行，我要做好子。」（圖／翻攝自臉書）
恬娃 恬娃因為P圖惹惱李㼈。（圖／取自臉書）
恬娃臉書PO文悼念已逝演員馬如風。(圖/恬娃臉書) 恬娃臉書PO悼念已逝演員馬如風。(圖/恬娃臉書)
恬娃臉書PO文悼念馬如風，附上的長輩圖竟是周子瑜。(圖/恬娃臉書) 恬娃臉書PO文悼念馬如風，附上的長輩圖竟是周子瑜。(圖/恬娃臉書)
恬娃臉書照片裡常出現費玉清的身影，她還曾說小哥是「精神老公」。(翻攝自恬娃臉書) 恬娃臉書照片裡常出現費玉清的身影，她還曾說小哥是「精神老公」。(翻攝自恬娃臉書)
爆料乾德門病情還硬要拍照 恬娃遭批：不值得信任尊重 恬娃不只外洩乾德門病情，還硬要在加護病房拍照，惹怒家屬。（圖／中時資料照）
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