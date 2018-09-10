2018年09月10日 17:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少人會至國外打工，就是希望能賺取更多的錢。最近一名網友貼出一則，派遣公司的徵才資訊，標示地點為東沙群島，而月休10-12天，月薪則是29K，這項職缺引發網友討論，有人認為薪水給的太少，但也有人認為，儘管薪水少，但卻能存錢。

一名網友在《爆怨公社》貼出派遣公司的徵才截圖，工作地點為「海洋國家公園管理處派駐東沙群島」，主要負責環境清潔、割草及垃圾處理等，而月休10至12天，薪水為29K，就連機票也是由海洋管理處支付。原PO表示「到東沙！兩萬九千再扣勞健保，這好像有點少」。

而此篇截圖也引發網友討論，有一派網友認為，薪水給的太少「當廉價外勞?不如去澳洲，還是那的兩三倍以上」、「月休多志願役兩天，薪水比志願役少很多，還沒有離島加給」、「一樣外島29000，不包吃住，那當兵就好了啊，去外島包吃住，工作內容差不多」。

嫌太少？月休12日外島工作「領29K」 網笑：能存28K(圖翻攝自/爆怨公社)

但也有不少人認為，這樣的薪水已經很不錯了「一個月實際工作天數換算薪資來說，應該不錯了吧！包吃住」、「29000花不到錢，台北35000房租一萬多」、「在島上不會花錢，對物質慾望很低，29000可以存28000吧」、「台灣小小上班族，月休六天也才三萬初，行政類助理才兩萬六到八」。

還有網友表示，想至那裡工作，主要還是得看抱持哪種心態「單純要養生的可以考慮。如果有網路、釣魚、游泳、潛水其實不錯」、「要是沒有家庭責任，去那邊每天看海釣魚，也滿愜意的」、「29K在那應該沒什麼花用，絕對可以存錢」、「如果要考公職的可以去，幾乎做二休一了，島上花費也少吧⋯剛好去讀書」。