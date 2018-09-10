囚禁19歲養女100天當性奴 養父：反正不是親生的

囚禁19歲養女100天當性奴 養父：反正不是親生的(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

怎麼會有這種養父！大陸山西沁水縣一名19歲少女，8歲開始就遭養兄性侵，甚至還變成養父的出氣筒，曾一度逃跑但之後卻因心軟回家，但狀況不但沒有好轉，甚至被囚禁100天，期間還遭養父性侵，更大言不慚的表示「反正也不是親生的」，而這情況鄰居都知道，卻沒有人願意伸出援手。

綜合陸媒報導，19歲的小英（化名）出生不久，就被王家收養，因此她始終不知道，自己的養父母是誰，但隨著養母及爺爺相繼過世，家中只剩下她與養父、養兄三人。她憶訴，從小就是養父的出氣筒，只要他不開心，就時常對小英拳打腳踢，小學二年級時甚至被迫輟學。

而在她8歲時，更遭養兄性侵，無奈之下，她18歲要求至外地打工，雖然遭到養父拒絕，但她仍不顧一切離家至洛陽，但期間養父兄與鄰居，經常傳簡訊勸她回家，更指養父因為她，整日都不吃飯，連晚上也睡不著覺，小英因此心軟回家。

豈料回家後，馬上就遭養父囚禁，至去年12月時，還遭養父性侵，他更稱「你是養女，反正也不是親生的」，而事情發生了10幾次。囚禁時間也很漫長，她每日僅能透過窗戶，辨別是晚上還是白天，而在這100多天裡，小英曾將想要自殺，甚至買藥毒殺父親，但都屢屢失敗。

也由於附近鄰居，都是養父的眼線，她根本找不到機會逃跑，直到今年3月22日，也警方接獲報案，才成功將小英救出來。而養兄事後坦言，當時因年紀小、不懂事，曾經性侵過養妹，長大後才知道這樣不對，因此也沒有再犯了，沒想到父親卻對妹妹伸出魔掌。

而小英獲救後，指控養父兄的惡劣行為，但鄰居不僅沒有同情她，甚至批評「這女娃膽子太大了」、「一個男人養大兩個娃很不容易，我不信他能做這事」，還有村民表示，要替該名養父伸冤。而目前小英正在當地一間理髮店當學徒，她向律師提出三大訴求，希望能與養父斷絕關係，且對他從重處罰，更盼望能找到她的親生父母。

粉絲追星灑2億！脫飯後「免費...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。