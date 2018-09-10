囚禁19歲養女100天當性奴 養父：反正不是親生的

2018年09月10日 20:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

怎麼會有這種養父！大陸山西沁水縣一名19歲少女，8歲開始就遭養兄性侵，甚至還變成養父的出氣筒，曾一度逃跑但之後卻因心軟回家，但狀況不但沒有好轉，甚至被囚禁100天，期間還遭養父性侵，更大言不慚的表示「反正也不是親生的」，而這情況鄰居都知道，卻沒有人願意伸出援手。

綜合陸媒報導，19歲的小英（化名）出生不久，就被王家收養，因此她始終不知道，自己的養父母是誰，但隨著養母及爺爺相繼過世，家中只剩下她與養父、養兄三人。她憶訴，從小就是養父的出氣筒，只要他不開心，就時常對小英拳打腳踢，小學二年級時甚至被迫輟學。

而在她8歲時，更遭養兄性侵，無奈之下，她18歲要求至外地打工，雖然遭到養父拒絕，但她仍不顧一切離家至洛陽，但期間養父兄與鄰居，經常傳簡訊勸她回家，更指養父因為她，整日都不吃飯，連晚上也睡不著覺，小英因此心軟回家。

豈料回家後，馬上就遭養父囚禁，至去年12月時，還遭養父性侵，他更稱「你是養女，反正也不是親生的」，而事情發生了10幾次。囚禁時間也很漫長，她每日僅能透過窗戶，辨別是晚上還是白天，而在這100多天裡，小英曾將想要自殺，甚至買藥毒殺父親，但都屢屢失敗。

也由於附近鄰居，都是養父的眼線，她根本找不到機會逃跑，直到今年3月22日，也警方接獲報案，才成功將小英救出來。而養兄事後坦言，當時因年紀小、不懂事，曾經性侵過養妹，長大後才知道這樣不對，因此也沒有再犯了，沒想到父親卻對妹妹伸出魔掌。

而小英獲救後，指控養父兄的惡劣行為，但鄰居不僅沒有同情她，甚至批評「這女娃膽子太大了」、「一個男人養大兩個娃很不容易，我不信他能做這事」，還有村民表示，要替該名養父伸冤。而目前小英正在當地一間理髮店當學徒，她向律師提出三大訴求，希望能與養父斷絕關係，且對他從重處罰，更盼望能找到她的親生父母。