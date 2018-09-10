沒人認識新人！情侶逃亡不敢現身 竟找人「代結婚」

沒人認識新人！情侶逃亡不敢現身 竟找人「代結婚」(圖翻攝自/thezimbabwemail)

友善列印
/綜合報導

你有聽過，結婚找人代結的嗎？非洲辛巴威（Zimbabwe）一對情侶，在結婚前至商店偷竊，因此遭到警方通緝，但由於婚期將至，兩人又不希望讓婚禮泡湯，於是竟找兩名陌生男女，代替他們結婚，而這讓到場的賓客都看傻眼，甚至氣得痛批，他們從各地來祝福他們，沒想到卻是一場扮家家酒。

根據《辛巴威郵報》報導，蘇魯（Sisasenkosi Sulu）與未婚夫瑪佛沙（Mandlenkosi Maphosa），7日在Choppies的配送中心，偷走總價2千美元的食品雜貨，隨即遭到逮捕，兩人獲得保釋後，便潛逃至南非不敢回國，之後就遭警方通緝。

由於兩人婚禮，已預定在8月25日舉行，苦惱若現身恐會被捕，但又不想因此讓婚禮泡湯，豈料兩人異想天開，竟雇一名13歲男孩及22歲女孩，代替他們完成婚禮，而雙方親友在不知情下，抵達婚禮現場，但出場的卻不是他們認識的新人，大家頓時相當困惑。

一名親友諾薩柏（Nothabo Moyo）表示，「起初我還以為，這名男孩是幫忙拿戒指的，但仔細一想也不對，因為他的年齡有點不符，之後一名身穿婚紗的女孩，又走至他旁邊，就在司儀介紹是新人時，我這時才知道，究竟發生什麼事情」。

而另一名親友瑪莎碧希（Mthabisi Moyo）則氣憤表示，認為這一切都太荒謬了，因為這對假新人，還幫蘇魯與瑪佛沙簽結婚證書，甚至念結婚誓言。而參加的親友，對此都感到不滿，因為他們從各地來，見證這對新人的愛情，沒想到卻是一場扮家家酒，紛紛氣憤的離場，而目前這對真正的新人仍下落不明。

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