陌生女問「能借500元嗎？」 她怕被騙仍掏錢…結局超暖

2018年09月11日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在詐騙集團橫行，讓不少人為了避免受騙，漸漸不敢幫助別人。最近有一名女網友透露，日前在路上碰到一名陌生女子，問她「可以借我五百元嗎？」，她當下聽完滿頭問號，對方解釋她是為了領1000元，但因錢不夠想湊數，儘管半信半疑，但網友仍借出錢，也換來暖心結局。

一名女網友在《爆怨公社》表示，日前在路上碰到一名陌生女子，著急地衝來詢問「可以借我五百元嗎？」，當下讓她相當困惑，對方接著說「我要領錢出來，但裡面錢不夠1000元，跟你借500元先存進去，再領1000元出來」，再拿錢至櫃台，把千元找開再還她500元。

陌生女子最後還了500元，還附贈一杯咖啡表示感謝(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO聽完相當猶豫，因為詐騙手法太多，讓她不知道該不該選擇相信，對方為了讓她安心，於是又表示會現場領給她看，這才讓她決定借錢，隨後陌生女子拿著換好的500元，以及一杯咖啡，頻頻向原PO道謝，更表示「我也知道這樣很唐突，也不知道有沒有人幫我」，之後因趕著去辦事，便趕緊離開了。

而這件事也讓原PO有感的說到「其實如果人不是存壞心來的，每個人都會很樂意幫助他人的。她放下咖啡就走了，她謝謝了我，我也要謝謝她，一段奇妙五分鐘的際遇」。不少人表示「你真的很棒！現在社會詐騙太多，所以導致大家都不敢幫忙」、「詐騙很多，但是很開心妳遇到的是真的有需要的人」、「能遇到好心人真的很棒！這個社會太多利用愛心的人，還好他有還你，還給了一杯咖啡~讓我又重新相信這個社會啦」。

還有人表示，詐騙太多不敢借「沒辦法，太多台灣人的愛心被消費」、「你人真好，如果是我就不會幫忙，因為現在詐騙太多了…」，也有人分享曾被騙或被幫助的經驗「我爸朋友他們，在台北捷運站也遇到過借錢的，但是借完後買票完，對方就離開了」、「之前第一次辦戶頭的時候，我只帶證件，櫃檯那個姐姐說借我1000元，要我不要緊張，我超感動」。