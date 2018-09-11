孫女陪坐劍湖山G5嚇到腿軟 阿嬤神淡定網嚇壞：比我們都厲害

孫女陪坐劍湖山G5嚇到腿軟 阿嬤神淡定網嚇壞：比我們都厲害(圖/ 翻攝自臉書《黑色豪門企業》)

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台灣有許多遊樂園深受大人小孩喜愛，因為從夢幻的旋轉木馬到讓感官刺激的雲霄飛車應有盡有，常常是一家大小休假的去處之一。近日網路上有一段影片引起熱議，一名阿嬤到劍湖山世界遊玩，竟大膽挑戰年輕人都不敢玩的「G5飛天潛艇」，出發前後都是一臉神淡定，讓人驚呼「地表最強阿嬤啊」。

9日臉書社團《黑色豪門企業》分享了一段Instagram上的限時影片，畫面中看到一名阿嬤和孫女坐在劍湖山世界的G5飛天潛艇，準備挑戰這項號稱超越人體極限的設施，但阿嬤不僅勇敢地坐在第一排，甚至出發前露出一臉淡定的模樣。

在G5啟動後，家人在遠方拍攝時，語氣透露出擔心的感覺，「阿嬤妳真的可以嗎」，過程中傳來一陣陣尖叫聲後，G5最後回到啟程的地方，阿嬤仍一臉淡定地推開安全設施，離開現場。阿嬤超勇猛的表現，讓原PO讚嘆，「薑是老的辣，阿嬤啥大風大浪沒看過，小小的G5怎會放在眼裡，孫女腿軟陪阿嬤玩…」。

阿嬤神淡定的表現讓眾多網友也驚呆，紛紛大推，「阿嬤好強」、「阿嬤都比我們厲害」、「不愧是阿嬤，老神在在」、「阿嬤，甘拜下風，我輸了，我不敢玩耶」、「阿嬤年輕一定很想玩，沒人帶她去」、「阿嬤年輕時，一定常常到G5簽到」、「地表最強阿嬤」；有眼尖網友還發現阿嬤身上疑似有刺青，「我有沒有看錯，那個阿嬤次半甲(刺青部位在前胸至手肘關節處)？？」、「阿嬤手骨半甲喔，沒在怕啦」。

嫌太少？月休12日外島工作「...

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