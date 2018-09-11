乖孫招待8旬爺奶吃壽司騙是吃到飽 「狂嗑20盤」結帳秒穿幫

2018年09月11日 09:42 邱柏玟

許多人會帶家中長輩去吃美食，享受天倫之樂。最近有一名男網友提到日前帶爺爺奶奶去吃迴轉壽司，但長輩怕他花大錢就不好意思享用，直到他騙他們說是「吃到飽」，讓平日胃口不大的他們瞬間嗑掉20盤；豈料結帳時被他們看到服務生算盤子，他的謊言當場穿幫，離開前被爺爺巴頭「你騙我吼」。

一名男網友在學生論壇《Dcard》分享自己帶8旬的爺爺奶奶去吃迴轉壽司，他們入座後準備開始大吃特吃時，他發現兩位長輩不知所措，還偷聽到兩人在講「這是算盤的」、「很貴欸」這一類的話；為了讓爺奶放心用餐，他只好說謊，「這是吃到飽的！算人頭」。

原PO的爺爺奶奶一聽到是吃到飽，像是瞬間變身一樣，兩人瘋狂地拿轉盤上的壽司，最後嗑了20盤才停手，他看了驚呼「結果我一個年輕人，竟然吃得比他們還少」；他更提到爺爺奶奶邊吃還邊碎碎念，「唉唷，怎麼會帶我們吃這個，我們吃不多，這樣浪費了啦… …」。

不過，爺爺奶奶最終還是發現乖孫騙他們，因為服務生到桌邊算盤子買單時，全被長輩看到了，原PO的爺爺在離開前，又氣又笑地罵他，「吼，你騙我吼」，一邊巴他頭。他最後也分享出兩位長輩的合照，表示「話說爺爺奶奶已經89歲跟87歲了呢」。

原PO因為孝順「騙」爺爺奶奶的舉動，獲得許多網友大讚，「我也常常說這樣的謊哈哈哈」、「很善良的謊言」、「這個謊說得真好」、「你很貼心，超暖的」、「孝順的孩子，你太棒了」、「這謊言超暖哈哈哈」、「原PO爺奶都好硬朗，真是好福氣，孫子也有出息」；有一名女網友也分享自身類似的經驗，「我也曾經騙阿公說，搭uber不用錢，因為孫女太漂亮」。