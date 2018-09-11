媽媽車內自行接生 後座小孩呆愣愣目睹全程

媽媽車內自行接生 後座小孩呆愣愣目睹全程(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

懷孕分娩對女人來說有一定的危險性，所以通常都會就醫，請專業的醫護人員接生。最近美國德州一名年輕媽媽史溫妮(Alexis Swinney)快要臨盆，在老公送她就醫的途中，她突然不斷尖叫說來不及要生了，結果竟當場自行接生誕下一女，所幸母女平安，後座的的兩個小孩默默目睹全程；影片曝光後，震撼大批網友。

綜合外媒報導，德州的一名25歲媽媽史溫尼和老公已有4名子女，最近準備產下第5個孩子，就在日前老公送她就醫的途中，史溫妮覺得自己將要臨盆，儘管老公問她「不能再撐2分鐘嗎？」，她早已無法忍受不斷尖叫，甚至決定直接在車上分娩。

坐在後座的小孩目睹媽媽生產全程。 坐在後座的小孩目睹媽媽生產全程。(圖/ 翻攝自影片)

史溫妮的老公見狀拿起手機開始拍攝，畫面中看到她在副駕駛座上，以半蹲半跪的姿勢使出全力，一邊不斷地尖叫嘶吼，沒多久在她的尖叫聲下順利生出一名女嬰；令人驚奇的是，坐在後座的其他孩子呆愣愣地目睹媽媽生產，還有人可能不懂發生什麼事情，只對著鏡頭笑了笑。

後來史溫妮和老公把這段驚險生產影片分享到網路上，立刻引起網友瘋狂轉貼和討論，許多人認為史溫妮自行接生的畫面非常震撼。消息傳開後，史溫妮受訪時提到，在車上生產很痛很難受，但幾分鐘後看到可愛的女兒出世，一切都值得，她們一家人對於這個意外都津津樂道，「對我們全家來說是非常特別的時刻」。

文章來源：Daily Mail

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