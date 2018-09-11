裸女不顧旁人站在廣場上 下一秒竟被壯男推進公廁

裸女不顧旁人站在廣場上 下一秒竟被壯男推進公廁(圖/ 翻攝自《太陽報》影片)

友善列印
／綜合報導

一般人出門都知道必須穿衣服，不然就是妨礙風化。最近西班牙巴塞隆納的一個廣場上，出現一名全身赤裸的女子從旁邊公廁走出來，不顧他人眼光就站在廣場中，沒多久竟有一名上空壯男強行將她拉到公廁，不讓她離開；這起事件引起熱議，有當地民眾爆料，很多人都知道裸女疑似有精神疾病，才會做出這種行為。

綜合外媒報導，日前巴塞隆納拉巴爾地區的一處廣場發生離奇事件，有路人拍到一名女子從廣場旁的公廁走出來，令人驚嚇的是，她身上一絲不掛，就赤裸裸地站在廣場中，周遭人來人往，但都沒人停下來勸她離開或是與她對視交談。

裸女站在廣場上，沒多久竟出現一名男子將她拉回公廁。 裸女站在廣場上，沒多久竟出現一名男子將她拉回公廁。(圖/ 翻攝自《太陽報》影片)

沒多久又有一名上半身赤裸的壯男從公廁走出來，直接走到裸女旁邊疑似要她回廁所，她不肯就範馬上被強行拉回公廁，壯男狠狠將門關上，像是警衛般站在門外不讓任何人進出。

這起事件傳開後，有許多網友猜測裸女可能遭到性虐待，無奈之下才會做出這種行為；不過，有當地民眾透露，裸女在當地算是知名人物，因為她疑似有精神疾病，常常做出異於常人的行為。而拉巴爾的民眾因此抱怨政府失職，造成近日來多起反社會事件，像是集體鬥毆、妓女互罵，現在又出現裸女在街頭閒晃。

文章來源：The Sun

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