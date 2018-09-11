災損嚴重！日商店只好賣「國王的壽司」 民眾無怨言：只求溫飽

2018年09月11日 13:30 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近期日本關西和北海道地區，分別遭遇颱風和地震等天災，嚴重影響民眾日常生活，屢屢傳出房屋倒塌、人員傷亡或土壤液化等災情，物流運輸更受到影響，飲食上也出現問題。日前一名住在北海道的網友到超商買被用糧食，竟發現好幾盤「國王的壽司」，上頭沒有魚肉只有醋飯；但災民有得吃就很知足，照樣買單。

綜合日媒報導，9日有一名住在北海道的網友在推特發文，提到自己日前去超商買災期的備用糧食，在販售壽司的冰櫃裡發現「國王的壽司」，上頭沒有魚肉只有一顆顆醋飯；原來因為當地魚貨運輸因天災受阻，札幌地區多間壽司專賣店和超商沒有新鮮魚貨製作握壽司，但庫存米飯足夠，所以做出「國王的壽司」。

儘管握壽司上面沒有魚肉或是其他食材，但員工仍將醋飯捏成握壽司形狀，甚至用低價優惠裝盒販售，希望災民至少能有食物可以買可以食用。當地民眾看到「國王的壽司」不僅沒有怨言，竟照樣買單，還十分感謝店家願意提供商品，因為不少人家中早已沒有白米或糧食，現下的狀況只求「一餐溫飽」。