對抗憂鬱症4年！女模猛吞毒藥 「從自家醫院躍下」身亡

對抗憂鬱症4年！女模猛吞毒藥 「從自家醫院躍下」身亡(圖/翻攝自Kanyakorn Supakarnkachareon)

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／綜合報導

近日泰國一位知名女模Kae（Kanyakorn Supakarnkacharoen）8日晚間被發現墜樓身亡，享年30歲。據了解，她有憂鬱症病史，近日也有向友人吐露心事，「生活有嚴重的問題」，初步判斷是跳樓輕生。

綜合報導指出，Kae在曼谷經營一間美容診所，自身住在3樓，8日晚間疑似想憂鬱症發作，先在廁所裡喝掉一罐除草劑，隨後就從3樓一躍而下，傷勢過重身亡。

對抗憂鬱症4年！女模猛吞毒藥 「從自家醫院躍下」身亡 她的好友表示，Kae從3、4年前就為憂鬱症所苦，雖然有去醫院接受治療，但並沒有持續下去。(圖/翻攝自Kanyakorn Supakarnkachareon)

她的好友表示，Kae從3、4年前就為憂鬱症所苦，雖然有去醫院接受治療，但並沒有持續下去。而她最近有向朋友說過「生活有嚴重問題」，可能因為情緒難以控管才選擇輕生。

Kae以參加選美比賽出道，得過許多獎項，後來在模特兒圈成為雜誌《花花公子》專用模特兒，也曾演出不少知名歌手的MV。

對抗憂鬱症4年！女模猛吞毒藥 「從自家醫院躍下」身亡 Kae在自家經營的美容診所跳樓輕生。(圖/翻攝自Kanyakorn Supakarnkachareon)

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