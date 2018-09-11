男大生一見鍾情豔遇女「妮可」 寄信約她竟出現246人

2018年09月11日 14:34 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近期加拿大一名男大學生柴提納(Carlos Zetina)在酒吧遇到一名女孩「妮可」(Nicole)，兩人很有話聊，之後也向她要電話，但事後才發現號碼錯了，就此斷掉聯繫；他試著找尋心上人，便寫信給校內所有叫「妮可」的女生，最後竟出現246人，她們覺得很有趣還替他找到本尊，兩人更相約下次約會，讓他得償所願。

綜合外媒報導，加拿大卡加利大學的一年級新生柴提納於上星期四到酒吧玩，認識一名來自荷蘭的交換女學生「妮可」，兩人相見如故，一整晚都很有話聊，最後「妮可」也留下手機號碼給他，像是期待兩人之後能進一步認識；不過，柴提納隔天傳簡訊給她，才發現電話號碼的主人卻回傳訊息說不是他要找的人，「我猜她不小心給錯」。

柴提納不想讓「妮可」認為自己是一名冷酷的男生，所以他決定利用校內電子郵件系統，寄信給所有叫做「妮可」的女生，盼望能成功找到心上人；沒想到竟出現246人收到他的尋人啟事，而這些「妮可」也覺得很有趣，還在臉書創建一個「昨晚的妮可」的粉絲專頁，要幫柴提納找到真正的「妮可」。

後來多虧這些妮可的鬼點子，來自荷蘭的交換生「妮可」注意到在臉書上被熱烈討論的粉專，便主動現身；而因為她是交換生，所以還沒有申請學校的電子郵件，才沒辦法收到柴提納的尋人啟事。不過，兩人重新牽上線，也已經相約下個星期要約會喝咖啡。