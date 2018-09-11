男子鼻血狂流10天 醫師從鼻腔拉出「6公分活跳跳水蛭」

2018年09月11日 15:36 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有些人身體不適會出現各種病狀，其中流鼻血是相當常見的一種，只是一流就好幾天那可就危險了！最近大陸廣東有一名盤姓男子出現流鼻血的狀況，甚至持續長達10多天，直到3日才趕緊就醫治療；經檢查後竟發現他的鼻腔內有活體，醫師直接從他的鼻孔拉出一條長達6公分的水蛭，驚呼「從醫多年沒遇過」。

綜合陸媒報導，一名在廣東東莞長安鎮的盤姓男子發現自己有鼻血止不住的狀況，還持續了10多天，所以在3日到當地醫院檢查，在照過鼻咽鏡後才知道他的鼻腔內有一條活體，鏡頭碰到時還會閃躲，十分有活力；主治醫師便拿了夾子，從鼻孔中拉出一條6公分肥大的水蛭。

盤男在3個月前到河裡玩水，蟲卵可能在那個時候進入鼻腔，結果孵化成蟲。(圖/ 翻攝自《每日星報》影片)

盤男向醫師表示自己平時喜歡戶外活動，3個月前回老家曾多次到河裡游泳，他推測可能是他下水後蟲卵就跑到他的鼻腔內；醫師聽完也表示，蟲卵在3個月內就能孵化成蟲，而水蛭的唾液有抗凝血和麻醉效果，所以當他被吸血時才沒有疼痛感，但會一直流鼻血。

而針對盤男離奇的病狀，東莞長安醫院五官科副主任劉宇星提到，「從鼻咽鏡看到活體就懷疑應該是水蛭，儘管從醫多年都沒遇過，但有在相關的醫學期刊看過類似的症狀報導」；他也補充，夾出水蛭不能強行拉扯，因為牠有吸盤會緊緊貼附住，所以得先對水蛭進行表面麻醉，才能用鼻內鏡鉗拉出。