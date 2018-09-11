啦啦隊正妹遭黑人挑釁！爆氣10秒壓制對手 網驚呆

啦啦隊正妹遭黑人挑釁！爆氣10秒壓制對手 網驚呆(圖/翻攝自推特)

友善列印
／綜合報導

惹錯人！美國加州一名19歲少女斯普拉格，8日在推特分享一段影片，表示她的妹妹薩萬娜是名啦啦隊長，當天遇到一名黑人女子找碴，妹妹被打了一拳後，突然爆氣反擊，竟反將對方打趴在地，引起許多網友熱烈討論，直呼：「踢到鐵板了！」

據外媒報導，啦啦隊隊長薩萬娜（Savannah Sprague）當時坐在椅子上，隨後一名身穿黃色上衣的黑人少女就上前挑釁她，但她都表明「我不想打架」、「沒人想跟你們打」，沒想到對方聽完，突然出拳毆打薩萬娜，讓她整個人差點往後仰。

啦啦隊正妹遭黑人挑釁！爆氣10秒壓制對手 網驚呆 薩萬娜看似柔弱，竟爆氣壓制比自己大兩倍的黑人女子。(圖/翻攝自推特)

受到不停的挑釁，薩萬娜不顧身穿啦啦隊服，瞬間站起來反擊，一拳就朝黑人少女猛揍，對方的體型雖然是她的兩倍，薩萬娜仍卯盡全力保護自己，短短10秒就將對方壓制在地，一旁民眾也紛紛驚呆。

斯普拉格（Sierra Sprague）將影片PO上網後，表示從來沒有這麼自豪過，薩萬娜事後也沒有受到任何處罰。

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