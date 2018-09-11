姊妹倆從小遭父染指！入院就「塞紅包給醫師」 她嘆：有錢誰管你性侵

2018年09月11日 17:11 杜炤佑

近日新北市一名5歲女童疑遭哥哥性侵，掀起網路上熱議，社會局也緊急進行安置。就有一名女網友看此新聞後，現身說出自己悲慘的遭遇，她坦言，她從小和妹妹就被父親性侵，由於爸爸有錢有勢，就算姊妹倆多次發炎入院，也沒出現過什麼驗傷單，不禁感嘆「有錢的話，誰管你性侵！」

一名女網友在網站「MamiBuy媽咪拜」PO文表示，已為人母的她，對近日發生該案件的社工及護理人員的處理方式感到欣慰，因為「從小我跟妹妹也被爸爸性侵，爸爸人脈廣又跟醫療體系有關係，加上有錢，在當年醫生還會收紅包的情況下，我記得妹妹曾發炎出入醫院好多次，就不曾看到過什麼疑似性侵的驗傷單。」

回想起當年護理人員的專業判斷，「所以我跟妹妹是真的傷得不夠明顯？還是醫師睜一隻眼閉一隻眼？還是因為他們先入為主地相信，有錢有勢的父親不會這樣做？」

女網友分享自身慘痛經歷。(圖/翻攝自MamiBuy媽咪拜)

如今回想起，她感嘆，當年自己有多希望被帶走，但每次警察人到門口，父親卻以「只是教小孩」的說詞模糊過去，「過了近30年，我跟妹妹也都長大有了自己的家，看到這種消息都覺得無語，因為我們心裡的黑暗面也都還在，但法律跟醫療體系的確進步非常非常多，這是值得慶幸的，祝女童可以順利康復。」

對此，原PO也強調，自己所言都是真的，對於抱持懷疑態度的人，「第一：那是因為你沒在那個收賄不會被抓的年代；第二：你一定沒看過有錢人。」