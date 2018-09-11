大叔遭控性虐待！被判蹲50年牢 一隻狗出現幫他翻案

2018年09月11日 17:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

一隻狗竟能幫人洗刷罪名！美國俄勒岡州一名男子，去年遭少女指控性虐待，男子雖矢口否認犯案，但仍被判50年刑期，且已入獄服刑，而近日一隻黑色拉布拉多犬被找到，才得以幫他洗刷冤屈，而少女事後也隱身不再出現。

根據美國廣播公司（ABC）報導，一名少女在審判過程中，指控霍納（Joshua Horner）涉嫌性虐待，甚至威脅她若是揭露此事，就會射殺她的寵物「露西（Lucy）」，而她更表示，親眼看見霍納槍殺愛犬。隨後霍納就被陪審團判定有罪，4月12日被定罪，判處50年徒刑，但霍納始終否認犯案，於是向申冤團體（Innocence Project）求助。

而該團體與當地檢察官胡梅爾（John Hummel）合作，由於霍納堅稱未殺害露西，因此認為若能找到露西，就代表少女在法庭上撒謊，而露西就成為重要證據，調查後發現，露西被送養了，隨後在波特蘭（Portland）西北部一個鎮上找到牠，由於露西並非純種，外型也較特別，因此識別度高。

檢察官胡梅爾表示，露西的出現，表示少女在作證時說謊，而隨後他也發聲明「露西並沒有被殺害，還活得很好」，但對於霍納是否有性虐待該名少女，他無法從而得知，因此無法將霍納定罪。之後法院准予重新審判，於8月3日將霍納釋放，但奇怪的是，當露西出現後，少女就不再露臉。

胡梅爾還表示，上週三他們得知少女住在雷德蒙德（Redmond）附近，於是想再向對方調查細節，但少女看見人就趕緊逃跑。之後霍納10日牽著妻子，面帶微笑的走出法院，並拒絕媒體採訪。而胡梅爾受訪時提到「為了確定一個人該不該被定罪，必需要有更多客觀的東西」。