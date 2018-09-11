逛街購物免費！她騙90歲爺爺「隨便買」 真相超暖心

逛街購物免費！她騙90歲爺爺「隨便買」 真相超暖心(示意圖/達志影像)

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近日一名孝孫為了讓節儉8旬長輩放心吃大餐，講了一套善意的謊言，讓許多網友相當感動。就有一名女大生分享自身的類似經驗，她的媽媽為了讓罹患失智症的爺爺可以開心，便告訴他「政府補助90歲以上長者購物免費」，並串通鄰近商家，就是為了讓他開心買東西，孝順行徑暖到爆！

女大生在論壇「Dcard」發文表示，看到孫子騙爺爺奶奶吃迴轉壽司的新聞，想起了媽媽曾對爺爺做過的貼心事。她說，記憶中的爺爺一直都很硬朗，直到罹患肺癌，身體越來越差，加上年紀已經90歲了，害怕做化療。後來，爺爺開始出現失智症的徵兆，常常點了一根菸後又熄掉，然後再點下一根，甚至拿鈔票點火，說是要燒給阿嬤，「媽媽跟看護已經攔截好幾次，還好破損度不高，銀行也給換。」

某次為了讓爺爺開心，媽媽編出了善意的謊言，騙爺爺政府有個很棒的政策，「你已經90歲了，政府說90歲的人以後買東西都不用錢哦！」此後，爺爺每次上街買東西都好開心，笑說自己熬了那麼大歲數，好不容易才有這種福利，「其實是把錢給看護，讓看護跟在後面付錢，家裡附近的商家也都知道爺爺的狀況，大家也都很配合演戲。」

文章一出，許多網友看了都紛紛暖哭，「眼眶泛淚⋯好想哭，附近商家好貼心」、「我們也騙阿嬤說因為她八十歲了，政府補助免費請一個人幫她煮飯」、「我也想我爺爺了」、「善意的謊言真的不會不好…太過正直不說謊反而也是一種問題。」

文章來源：Dcard

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