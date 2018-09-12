訂機票手誤！他崩潰「請假不敢超過三天」 網怒：假是你的

2018年09月12日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

出社會後有工作壓力，請假就變得不容易。一名網友表示，有時想放鬆就會請假兩日，連周末共四天出國玩，但日前他訂機票時卻訂錯時間，導致必須再多請一天假，讓他崩潰的表示「誰敢一周連請三天啊！」，最後只能花1200元改日期，許多網友則表示「假是你的為何不能請？」。

一名網友在ptt分享自己的蠢事，表示他進入職場後，出國玩已成他工作的動力，因此他有時會在一週內，請禮拜五或禮拜四、五２天，一人飛至日本旅遊，但日前他決定挑戰紅眼班機，當時想「這樣就是禮拜三晚上就可以出發了」，於是訂機票就訂到周三，結帳時才發現，出發時間是週三凌晨。

這代表原PO必須請三天假，當下讓他感到相當崩潰「但誰敢一周連請三天啊！至少以我的工作環境我不敢，於是只好多花1200元改訂單…」。而這篇PO文也引發網友討論，有人認為請假是員工的權力「假是你的為何不能請」、「拜託你請3天吧！這是你的權利，就是有這種勞工才有慣老闆」、「就是很多人連自己的權益都不敢爭取，才會有那麼多囂張老闆」。

也有人同樣不敢請太多天，怕給同事帶來麻煩「假其實夠沒有不能請，只是有時候真的就是工作環境，有長官觀感及給同事添麻煩的壓力」、「懂原po的心情，雖然休假是權益，但我的個性不喜歡麻煩別人，也不希望別人麻煩我，所以我跟我的職代，基本上都默默達成形同虛設的共識，就是事情做好，農閒才會請多天」、「不敢請太多天+1，所以都用連假去」。

還有網友認為，請假可以但要提早講「請一週5天的假，真的要3-4個月前請喔！主管不會到時忘記你」、「我以前請假是大概最多3個星期前才會請」、「我們公司倒是請幾天不是重點，請假時多久前講才是重點」、「10月要請20天，不過我八月初就跟主管報備了」。