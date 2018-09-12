背心哥超商性騷14歲少女不起訴！網酸「肉搜比司法有用」

2018年09月12日 10:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少網友看了認為背心男明顯就是故意，直呼遇到恐龍檢察官。（影片取自YouTube/丁妙妙）

桃園一名14歲少女今年5月底在大園區某超商買飲料時，被一名穿著背心的男子伸出鹹豬手，家長得知後調閱監視器提告，但檢方認為證據不足不起訴，少女家長氣憤將影片PO上網討公道，不少網友看了認為背心男明顯就是故意，直呼遇到恐龍檢察官，狠酸「感覺『私法』救濟還比較正義。」

原PO在臉書《爆料公社》PO文指控，從報警到提告過程將近3個月，沒有得到加害者一句道歉，他只能堅持走上司法途徑，希望能討回一個公道，沒想到桃園地檢署卻以「無從確認是否確有以手觸碰少女的身體」為由不起訴，這才氣得將影片公諸於世，一方面是提醒其他家長、小孩注意安全，另一方面也是要告訴加害者，「我一定會聲請再議，絕對為小孩討回公道！」

畫面中顯示，穿著黑色背心、頭戴安全帽的加害者當時經過少女身旁時，右手疑似碰觸到少女。少女在不起訴書供稱，男子經過時往她右下腹那邊摸，到了走遠手才拿開，感覺對方並非不小心；但男子則表示當時趕著上班，根本不記得有碰撞到少女。

對此，檢察官則認為，從監視器影片無法判斷男子是否有碰觸、或故意碰觸少女，在沒有其他證據的情況下決定不起訴。

事件曝光後引起網友熱議，大多數網友認為背心男根本就是故意的，「看看小女生的反應跟手勢，這一定要追究到底啊」、「沒碰到怎麼會回頭看？」、「怎麼看都是刻意靠過去的」；還有人狠酸「可能不是摸恐龍的女兒才會判無從確認」、「這樣你都看不到？那你怎麼讀書當恐龍的」、「肉搜好像都比司法有用，打瞎運將那位也是被肉搜搜到怕了」、「感覺『私法』救濟還比較正義」。