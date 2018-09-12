激戰壓穿天花板！蟒蛇交纏從天而降 摔在地上還在打

2018年09月12日 10:23 陳慶餘

澳洲一名女子日前在回家時，發現家中的天花板出現了一個大洞，地上有兩隻大蟒蛇正交纏在一起，像是在打架一樣不斷扭動。影片曝光後，就有網友搞笑的表示，這兩隻蛇很有可能在交配，拍下這段影片的網友應該要給牠們一點「私人空間」，千萬不要壞了牠們的好事。

綜合外媒報導，來自澳洲布里斯本的女子菲爾（Lana Field），日前在返家時發現一公一母的地毯莫瑞蟒（Carpet Python）在家中出現，而兩隻蟒蛇就像是在摔角一樣不斷扭打，接著菲爾更把鏡頭轉向天花板，並表示兩隻蟒蛇打架的激烈程度甚至是將天花板上的通風口給壓穿，地板也滿是殘骸。

由於一次有兩隻大蟒蛇出現在家中，菲爾也立刻找來專家幫忙抓蛇，獲報趕到現場的捕蛇專家就表示，這兩隻蛇有一點好動，應該是牠們打架打得太激烈，所以才會把天花板的通風口給壓穿。據了解，雄性的蛇在聞到雌性蛇留下的賀爾蒙氣味後，就很容易會發生爭執，因此在菲爾的家中恐怕還有其他的蟒蛇存在。

影片曝光後，就有網友搞笑的表示兩隻蛇很有可能在交配，更指出拍片的菲爾打擾到牠們，而菲爾也回應指出，這兩隻蛇是在打架，所以牠們並不需要隱私，而菲爾也幽默的表示，她知道網友都期待看到有人被咬，但其實這兩隻蛇的目光中都只有彼此，「要看到我被咬有點難度」。